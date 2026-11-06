Dolar 50,1536 +0,06%
Euro 56,0920 -0,15%
Bist 11.325,44 -0,07%
Altın Gram 6.590,18 -0,64%
EUR/USD 1,1178 -0,36%
Brent Petrol 97,03 -1,28%
--°

Bilecik'te COP31 güzergahında jandarma güvenlik önlemleri yoğunlaştı

9 Kasım'da başlayacak COP31 öncesi Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul-Antalya kara yolunda kapsamlı güvenlik ve trafik tedbirleri aldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te COP31 güzergahında jandarma güvenlik önlemleri yoğunlaştı

bilecik'te alınan tedbirler:

Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) öncesinde, Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş timleri, İstanbul-Antalya kara yolu üzerinde güvenlik ve emniyet tedbirleri aldı.

güzergah ve süre:

Edinilen bilgiye göre, başta İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bursa olmak üzere COP31 katılımcılarının güzergahı üzerinde uygulanan önlemlerin 9 Kasım Pazartesi gününe kadar süreceği öğrenildi.

amaç ve uygulama biçimi:

Alınan tedbirlerin amacı etkinlik sürecinde yol güvenliğini sağlamak ve trafiğin kontrollü akışını temin etmektir. Trafik ve asayiş timleri güzergah boyunca emniyet ve trafik uygulamaları gerçekleştirerek denetimleri artırdı.

BİLECİK&#039;TE COP31 HAREKETLİĞİ

BİLECİK'TE COP31 HAREKETLİĞİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

ESOGÜ'de lösemili çocuklara umut ve neşe
images

Elma boğazına kaçtı; iş arkadaşlarının müdahalesi hayatını kurtardı
images

Aileyi ayakta tutan değerler: sevgi, sabır ve emek
images

Sevgi Eli kendi yuvasında: atıl nikah sarayından dayanışma merkezine

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sinop Üniversitesi'nde organ bağışının önemi kampüste anlatıldı

Avcılar'da tartışma sokakta da şiddetlenince kadın ağır yaralandı

Cop31 Antalya'ya hazırlanırken: dev güvenlik düzeni ve ilk konuklar

ESOGÜ'de lösemili çocuklara umut ve neşe

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi