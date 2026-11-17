Bilecik'te geniş çaplı operasyonda 16 kilo 155 gram skunk ele geçirildi

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, yapılan aramalarda toplam 16 kilo 155 gram skunk ele geçirildi.

operasyonun detayları:

Ekipler, iki araç ile dört şüphelinin üzerinde arama gerçekleştirdi. Sahada yapılan inceleme ve kontrollerde ele geçirilen madde skunk olarak tespit edildi ve güvenlik prosedürlerine uygun şekilde muhafaza altına alındı.

adli süreç ve teslim:

Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında ‘Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak’ ve ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçlarından işlem yapıldı. Mahkemeye sevk edilen dört şüpheli tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

BİLECİK’TE 16 KİLO 155 GRAM SKUNK ELE GEÇİRİLDİ: 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI