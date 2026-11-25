Bilecik'te karar destek mekanizmaları eğitimi başladı

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Karar Destek Mekanizmaları Eğitimi', kurum içi personel ile Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü çalışanlarına yönelik olarak başlatıldı. Eğitim, ilk gününde mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesine odaklanan konu başlıklarını personelin katılımıyla ele aldı.

Eğitimin hedefleri ve kapsamı:

Eğitim programı, personelin saha uygulamalarında daha etkin karar almasını desteklemeyi amaçlıyor. Programla özellikle mesleki donanımın güçlendirilmesi ve mevcut hizmet süreçlerine yapılan katkıların artırılması hedefleniyor. İlk günkü oturumlarda uygulamaya yönelik yaklaşımlar ve vaka değerlendirmeleri üzerinde duruldu.

yetkilinin değerlendirmesi:

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, eğitimin önemine değinerek, 'Personelimizin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim çalışmalarımıza önem veriyoruz. Bu eğitimle meslek elemanlarımızın bilgi birikimlerini güçlendirerek vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin niteliğini artırmayı hedefliyoruz' dedi. İlhan, benzer eğitimlerin kurum içi uyumu ve hizmet kalitesini yükseltmede etkili olduğunu vurguladı.

Programın ilerleyen oturumlarında katılımcıların edindiği yöntemlerin günlük hizmet akışına nasıl entegre edileceğine yönelik uygulamalı çalışmaların sürdürülmesi planlanıyor. Eğitimle amaçlanan gelişimin, vatandaşlara sunulan sosyal hizmetlerin etkinliğine olumlu yansıması bekleniyor.

BİLECİK’TE ‘KARAR DESTEK MEKANİZMALARI EĞİTİMİ’ BAŞLADI