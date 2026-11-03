Bilecik'te jandarma takibi sonucu cezaevine gönderilen şüpheli

Olayın ayrıntıları:
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, kimlik sorgusu sonucunda hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan R. E. Bilecik il merkezinde yakalandı. Sorgulamada şahsın, Ankara Ağır Ceza İlamat Masası kararıyla kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi.
Jandarmanın çalışması:
JASAT ekiplerinin takibi ve kimlik kontrolü sonucu yürütülen tespitlerde, şüphelinin geçmiş UYAP kayıtlarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan da işlem gördüğü belirlendi. Yakalama işlemi Bilecik merkezinde gerçekleştirildi.
Adli süreç:
Yakalanan şahıs hakkında gerekli adli işlemler tamamlandıktan sonra, 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan R. E. teslim edilmek üzere Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
BİLECİK’TE 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI
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