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Bilecik'te jandarma takibi sonucu cezaevine gönderilen şüpheli

JASAT ekipleri, kimlik sorgusunda hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan R. E.'yi Bilecik merkezinde yakaladı; şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 09:27

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bilecik'te jandarma takibi sonucu cezaevine gönderilen şüpheli

Olayın ayrıntıları:

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, kimlik sorgusu sonucunda hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan R. E. Bilecik il merkezinde yakalandı. Sorgulamada şahsın, Ankara Ağır Ceza İlamat Masası kararıyla kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi.

Jandarmanın çalışması:

JASAT ekiplerinin takibi ve kimlik kontrolü sonucu yürütülen tespitlerde, şüphelinin geçmiş UYAP kayıtlarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan da işlem gördüğü belirlendi. Yakalama işlemi Bilecik merkezinde gerçekleştirildi.

Adli süreç:

Yakalanan şahıs hakkında gerekli adli işlemler tamamlandıktan sonra, 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan R. E. teslim edilmek üzere Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

BİLECİK’TE 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

BİLECİK’TE 4 YIL 2 AY HAPİS CEZASIYLA ARANAN ŞAHIS YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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