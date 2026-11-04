Bilecik'te narkotik operasyonu sonuç verdi: 1 şüpheli yakalandı

Bilecik'te narkotik operasyonu

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yapılan aramalar sonucunda muhtelif miktarda esrar ele geçirildi. Olayda bir araç ve bir şahıs üzerinde inceleme yapıldı.

operasyon detayları:

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen uygulamada, ekipler araç ve şahıs üzerinde arama yaptı. Bulunan maddeler kayıt altına alınarak emniyet birimlerine teslim edildi.

hukuki süreç ve işlemler:

Operasyon kapsamında, uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçları çerçevesinde 1 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturma ve gerekli işlemler adli makamlarla koordineli şekilde sürdürülüyor.

BİLECİK’TE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI