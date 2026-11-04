Dolar 50,0176 +0,07%
Euro 56,2320 +0,54%
Bist 11.216,06 +1,75%
Altın Gram 6.483,70 +2,32%
EUR/USD 1,1237 +0,40%
Brent Petrol 104,19 +0,57%
--°

Bilecik'te narkotik operasyonu sonuç verdi: 1 şüpheli yakalandı

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin operasyonunda araç ve şahıstan muhtelif miktarda esrar ele geçirildi; 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:58

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Bilecik'te narkotik operasyonu sonuç verdi: 1 şüpheli yakalandı

Bilecik'te narkotik operasyonu

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yapılan aramalar sonucunda muhtelif miktarda esrar ele geçirildi. Olayda bir araç ve bir şahıs üzerinde inceleme yapıldı.

operasyon detayları:

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen uygulamada, ekipler araç ve şahıs üzerinde arama yaptı. Bulunan maddeler kayıt altına alınarak emniyet birimlerine teslim edildi.

hukuki süreç ve işlemler:

Operasyon kapsamında, uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçları çerçevesinde 1 şüpheli yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı. Konuyla ilgili soruşturma ve gerekli işlemler adli makamlarla koordineli şekilde sürdürülüyor.

BİLECİK’TE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

BİLECİK’TE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 1 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gaziantep'te parkta öldürülen Mehmet Bulut davasında adliye süreci devam ediyor
images

Manavgat'ta golf aracı virajda devrildi: dört Alman hafif yaralandı
images

Billboarda çarpan aracın ardından gizlice olay yerini izleyen kişi şaşkınlık yar...
images

Pendik'te araca binmek üzereyken silahlı saldırıya uğradı, kafe camları kırıldı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çüngüş’te yayladan Fırat kıyısına yürüyüş: tarih ve doğa iç içe

Kocabaş konağı deprem sonrası özgün dokusuna kavuşuyor

ergani'nin il olma umudu: halk ve siyaset heyecanlı

Gaziantep'te parkta öldürülen Mehmet Bulut davasında adliye süreci devam ediyor

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı