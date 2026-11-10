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Bilecik'te okul servisleri üç periyotta kapsamlı denetimden geçti

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, sabah, öğle ve akşam periyotlarında 37 okul servis aracını denetledi; herhangi bir olumsuzluk gözlenmedi.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 09:44

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bilecik'te okul servisleri üç periyotta kapsamlı denetimden geçti

Denetim detayları:

Bilecik genelinde, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri eş zamanlı bir uygulama gerçekleştirdi. Denetimler tüm ilçelerde planlı şekilde yapıldı ve amaç, öğrencilerin okullarına güvenli ulaşımını sağlamak ile servis taşımacılığı kurallarına uyumu kontrol etmekti.

Uygulama saatleri ve kapsamı:

Kontroller üç ayrı periyotta sürdürüldü: sabah 07.30-09.30, öğle 12.30-13.30 ve akşam 15.00-17.00. Bu zaman dilimlerinde toplam 37 okul servis aracı ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler, araçların fiziksel durumu, sürücü belgeleri ve yolcu güvenliğine ilişkin düzenlemeler çerçevesinde yapıldı.

Sonuç ve tespitler:

Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı ve uygulama kapsamında cezai işlem uygulanmadığı bildirildi. Yetkililer, denetimlerin düzenli olarak süreceğini ve öğrenci güvenliğinin öncelikli tutulacağını vurguladı.

BİLECİK’TE 37 OKUL SERVİSİ DENETLENDİ

BİLECİK’TE 37 OKUL SERVİSİ DENETLENDİ

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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