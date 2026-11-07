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Bilecik'te pazarın çatısını güneşe açan proje için başkana kredi yetkisi

Bilecik Belediyesi, kapalı pazar çatılarında 12.000 m2 güneş enerji projesi için 800 bin Euro kredi kullanım yetkisi verdi; yıllık üretim 1.609.115 kWh olacak.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 11:41

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te pazarın çatısını güneşe açan proje için başkana kredi yetkisi

Meclis yetkilendirmesi ve kredi planı:

Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan 'Kapalı Pazar Çatısında Güneş Enerjisi Projesi' Kasım ayı belediye meclisi gündemine alındı. Toplantıda proje kapsamında kullanılacak kredi ve işlemleri yürütme yetkisi Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na verildi. Konu, detaylı değerlendirme için Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi.

Teknik kapsam ve üretim hedefleri:

Projeye göre kapalı pazarın her iki çatısında toplam 12.000 metrekare alana güneş enerjisi sistemi kurulacak. Sistemin yıllık elektrik üretiminin yaklaşık 1.609.115 kilovat saat olması planlanıyor.

Tesir ve geri ödeme hesapları:

Belediye yetkilileri, pazar yerinin yıllık elektrik tüketiminin yaklaşık 5.716.441 kWh olduğunu belirtti. Buna göre proje, pazarın yıllık tüketiminin yaklaşık %28'ini karşılayacak; üretilen enerji yaklaşık olarak 600 hanenin yıllık elektrik tüketimine eşdeğer bulunmuş durumda.

Proje, Türkiye Kamu ve Belediye Yenilenebilir Enerji Projesi (PUMREP) kapsamında yürütülecek ve bunun için 800 bin Euro tutarında kredi kullanılması öngörülüyor. Kredi geri ödemelerinin altı aylık periyotlarla yapılması planlanırken, fizibilite çalışmasında Dünya Bankası PUMREP desteğiyle projenin amortisman süresi 4,5 yıl olarak hesaplandı.

Belediye, yetki verilmesi halinde çevresel açıdan olumlu etkiler ile önemli mali tasarruf sağlayacak bu çalışmayı uygulamaya koymayı hedefliyor. Plan ve Bütçe Komisyonu değerlendirmesinin ardından projenin uygulama takvimi netleşecek.

BİLECİK&#039;TE &quot;KAPALI PAZAR ÇATISINDA GÜNEŞ ENERJİSİ PROJESİ&quot;NDE YETKİ VERİLDİ

BİLECİK'TE "KAPALI PAZAR ÇATISINDA GÜNEŞ ENERJİSİ PROJESİ"NDE YETKİ VERİLDİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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