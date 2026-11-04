Bilecik'te polis memurunun hızlı müdahalesi boğulma tehlikesi geçiren öğrenciyi kurtardı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, okul güvenliği kapsamında görev yapan bir polis memuru, Bozüyük Mesleki Eğitim Merkezi'nin girişinde nefes almakta güçlük çeken bir öğrenciyi fark etti.

olayın gelişimi:

Polis memuru, öğrencinin boğazına yiyecek kaçtığını anlayarak hızla yanına gitti. Durumu değerlendirdikten sonra müdahale etmeye karar veren memur, öğrenciye heimlich manevrası uyguladı.

müdahale ve sağlık durumu:

Uygulanan müdahalenin ardından öğrencinin solunumu normale döndü ve olay yerinde yapılan ilk kontrollerde herhangi bir hayati tehlike bulunmadı. Alınan bilgiye göre, öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, okul ve çevresinde çabuk müdahalenin önemini bir kez daha gösterdi; benzer acil durumlarda ilk yardım bilgisi ve hızlı reaksiyonun hayati rol oynadığı vurgulanıyor.

BOZÜYÜK İLÇESİNDE BİR POLİS MEMURU HEİMLİCH MANEVRASIYLA ÖĞRENCİNİN HAYATINI KURTARDI.