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Bilecik'te sokak sokak göç denetimi: olumsuzluk bulunmadı

Bilecik Emniyeti göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçe karşı kent merkezinde park, kurumlar ve yolları denetledi; herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:36

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bilecik'te sokak sokak göç denetimi: olumsuzluk bulunmadı

Bilecik merkezinde kapsamlı göç denetimi yapıldı

Bilecik polisi, kent merkezinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik geniş çaplı bir uygulama gerçekleştirdi. Uygulamayı yürüten ekipler, özellikle yoğun yaya trafiği olan noktalar ile toplumun ortak kullanım alanlarına odaklandı.

Denetimin kapsamı:

Operasyonu Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdi. Park ve bahçe çevreleri, kamu kurum ve kuruluşları ile yol güzergâhlarında yapılan kontrollerde şüpheli hareketlilik ve usulsüzlük aranarak kimlik ve evrak kontrolleri yapıldı.

Sonuç ve devam eden uygulamalar:

Gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Yetkililer, Bilecik’in huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.

BİLECİK’TE DÜZENSİZ GÖÇE GEÇİT YOK

BİLECİK’TE DÜZENSİZ GÖÇE GEÇİT YOK

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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