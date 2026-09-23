Bilecik'te teşkilat sahaya odaklandı: yürütme kurulu çalışma takvimini belirledi

Toplantı gündemi ve katılımcılar:

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında birim başkanlarının katılımıyla düzenlenen Yürütme Kurulu Toplantısı'nda önümüzdeki döneme ilişkin teşkilat programları ve çalışma takvimi masaya yatırıldı. Toplantıda ilçe teşkilatlarıyla yürütülecek saha faaliyetlerinin planlanması, üye kayıt ve takip süreçleri ile vatandaşlarla iletişim stratejileri ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

Saha ve üye çalışmaları:

Toplantıda saha çalışmaları için öncelikli alanlar belirlendi; ilçe teşkilatlarının koordinasyonuyla yürütülecek ziyaretler, etkinlikler ve üye kazanım faaliyetleri üzerinde duruldu. Katılımcılar, saha sürecinde etkin iletişim kanallarının kullanılması ve üye takip mekanizmalarının güçlendirilmesinin önemini vurguladı. Ayrıca teşkilatın sahadaki görünürlüğünü artıracak pratik adımlar konuşuldu.

Koordinasyon ve gelecek programlar:

Gelecek süreçte gerçekleştirilecek toplantı, program ve etkinliklerin takvimi ele alınırken teşkilat birimleri arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların ön plana çıkarıldığı belirtildi. Alınan kararların ve yürütülecek çalışmaların teşkilatımız ve Bilecik’imiz için hayırlı olmasını diliyorum. Birlikte çalışıyor, birlikte yol yürüyoruz sözleriyle Serkan Yıldırım, ortak hareket etme ve planlara bağlı kalma mesajı verdi.

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