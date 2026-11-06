Bilecik'te Ticaret ve Sanayi Odası yönetimine tebrik ziyaretleri

Ziyaret trafiği:

Ercan Düzgün ve yönetim kurulu üyeleri, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine başlamasının ardından resmi tebrik ziyaretleri gerçekleştirdi. Heyet, AK Parti Bilecik İl Başkanlığı ve Bilecik Belediyesi'ni ziyaret ederek yeni görev için iyi dilekleri kabul etti.

AK Parti il başkanlığı buluşması:

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, teşkilat üyeleriyle birlikte Ercan Düzgün ve yönetim kurulunu ağırladı. Yıldırım ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, kendilerine görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Belediyede karşılamalar ve mesajlar:

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Ercan Düzgün, Meclis Başkanı İsmail Berberoğlu ile yönetim kurulu ve meclis üyelerini belediyede kabul etti. Subaşı, "Yeni görevlerinde bir kez daha başarılar diliyor, nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Her iki görüşmede de karşılıklı tebrik ve başarı dilekleri ön plana çıktı; ziyaretler, yeni yönetimin kent içindeki kurumsal temaslarının ilk adımları olarak kayda geçti.

TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANI DÜZGÜN’E TEBRİK ZİYARETLERİ