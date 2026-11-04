Bilecik’te yıllara hizmet eden polise veda plaketi

Bilecik’te veda töreni

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yaparken emekliye ayrılan Kıdemli Başpolis Memuru Gürsel Zamur için tören düzenlendi. Törende Zamur'a, görev süresi boyunca gösterdiği özverili çalışmalar ve teşkilata sunduğu katkılar nedeniyle plaket takdim edildi.

Tören ve plaket takdimi:

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar tarafından sunulan plakette, Zamur'un teşkilata yaptığı hizmetler ve sergilediği gayret nedeniyle memnuniyet ifade edildi. Törende meslektaşları ve ilgililer, Zamur'un yıllarca sürdürdüğü görevine ve çalışma disipliniyle bıraktığı izlere vurgu yaptı.

Müdürün mesajı:

"Teşkilatımızda görev yaptığı süre boyunca gösterdiği özverili çalışmalar ve sunduğu katkılar için kendisine teşekkür ediyorum. Gürsel Zamur’a emeklilik hayatında ailesiyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yaşam diliyorum"

Tören, Zamur'a yeni yaşamında başarı, sağlık ve mutluluk dileklerinin iletilmesiyle sona erdi. Emekliliğe ayrılan memura verilen plaket, görev süresi boyunca ortaya koyduğu emeğin simgesi olarak takdim edildi.

EMEKLİYE AYRILAN POLİS MEMURUNA PLAKET VERİLDİ