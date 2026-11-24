sahada inceleme

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, belediye ekiplerinin il genelinde yürüttüğü altyapı ve yol onarım çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme sırasında başta asfalt yama ve kilit parke uygulamaları olmak üzere yürütülen işlerin son durumu hakkında bilgi alan Başkan Subaşı, ekiplerle bölgelerin önceliklerine ilişkin değerlendirme yaptı.

yapılan çalışmalara ilişkin detaylar:

Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre çalışmalar arasında önceliklendirme, acil ihtiyaçların karşılanması ve trafiğe açık alanlarda güvenliğin sağlanmasına yönelik düzenlemeler yer aldı. Subaşı, ekiplerle sahada yürütülen programları takip ederek hangi cadde ve sokaklarda müdahale gerektiğini yerinde belirledi.

vatandaşla iletişim ve talepler:

Başkan Subaşı, mahalle muhtarları ve sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların talep ve görüşlerini dinledi. Subaşı, “Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ulaşım kalitesini artırmak ve şehrimizin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmek için ekiplerimizle sahadayız. Şehrimizin birçok noktasında sürdürdüğümüz sathi kaplama, asfalt yama ve kilit parke çalışmalarımızla yollarımızı daha konforlu, güvenli ve kullanışlı hale getiriyoruz. Bilecik’imizin her mahallesine, her sokağına dokunan hizmet anlayışımızla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Mahalle muhtarları ve sakinler yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade ederek Başkan Subaşı ve belediye personeline teşekkür etti.

BAŞKAN SUBAŞI SAHADAKİ ÇALIŞMALARI İNCELEDİ