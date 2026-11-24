Denetimlerin kapsamı:

Bilecik genelinde trafik ekipleri, kış mevsiminin başlamasıyla şehirlerarası kara yolları ve otogarlarda kapsamlı kontroller gerçekleştiriyor. Denetimler yük ve eşya taşımacılığı yapan araçlar başta olmak üzere kış lastiği kullanımı zorunluluğuna tabi araçlara odaklanıyor.

uygulama dönemi ve zorunluluk:

Kontroller, 15 Kasım-15 Nisan tarihleri arasındaki dönemi kapsıyor ve uygulama çerçevesinde araçların kış lastiği bulundurup bulundurmadığı titizlikle inceleniyor. Ekipler, mevzuata uygunluk ve yol güvenliği açısından gerekli gördükleri araçlarda cezai işlem uygulayabiliyor.

sürücülere yönelik bilgilendirme:

Denetimler sırasında sürücülere kış koşullarında güvenli sürüş kuralları hakkında bilgilendirme yapılıyor. Yetkililer, düşük sıcaklıklarda yol tutuşunu artıran kış lastiklerinin fren mesafesini kısaltmaya ve kayma riskini azaltmaya yardımcı olduğunu hatırlatıyor.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kış lastiği kullanımının sadece araç sürücülerinin değil trafikteki tüm vatandaşların güvenliği açısından önemine dikkat çekiyor ve sürücülerden kurallara uymalarını istiyor.

BİLECİK’TE KIŞ LASTİĞİ DENETİMLERİ BAŞLADI