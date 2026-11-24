Ali Çınar Bilgin milli takım hedefiyle ilerliyor

Ali Çınar Bilgin, Eskişehir'de düzenlenen Yıldız, Genç ve Açık Yaş Milli Takım Baraj Müsabakalarında önemli bir başarıya imza attı. Genç yüzücü, 50, 100 ve 200 metre kurbağalama kategorilerinde üç ayrı milli takım barajını geçerek kariyerinde bir adım daha öne çıktı.

baraj başarısının önemi:

Üç farklı mesafede barajı aşmak, sporcunun hem hız hem de dayanıklılık açısından dengeli bir performans sergilediğine işaret ediyor. Bu sonuç, Ali Çınar'ın aynı anda farklı disiplinlerde rekabet edebilecek bir yapıda olduğunu gösterirken, milli kadro seçmeleri öncesi moral ve güven kazandırdı.

Antalya seçmeleri ve beklentiler:

Başarılı yüzücü, 17-20 Aralık tarihlerinde Antalya'da yapılacak Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Milli Takım Seçme Müsabakalarında Bilecik'i temsil edecek. Bu organizasyon, milli takım adayları için belirleyici bir turnuva olduğundan, Bilgin için yeni bir sınav niteliği taşıyor.

il yönetimi ve antrenörün değerlendirmesi:

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, elde edilen başarıdan duydukları memnuniyeti ifade ederek, 'Sporcumuz Ali Çınar Bilgin’in üç ayrı kategoride milli takım barajını geçmesi bizleri gururlandırdı. Bu başarıda emeği bulunan antrenörümüz Uğur Özdemir’i ve sporcumuzu tebrik ediyorum,' dedi. İl müdürlüğü, Bilgin'in Antalya'daki seçmelerde de ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirtti.

Önümüzdeki seçmeler, Ali Çınar Bilgin için milli takım kapısını aralama potansiyelini somutlaştırma fırsatı sunuyor. Bilecik adına yarışacak sporcunun performansı, bölge sporunun görünürlüğünü artırma ve genç sporculara örnek olma yönünde de önem taşıyor.

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