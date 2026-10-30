Bilirkişi Gayrettepe yangınında 13 kamu görevlisinin denetim ihmallerini tespit etti

Duruşmada yeni bilirkişi raporu mahkeme dosyasına girdi

Beşiktaş Gayrettepe'de 2 Nisan 2024'te tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği gece kulübü yangınına ilişkin davada, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaşan bilirkişi raporu duruşmaya damga vurdu. Dava, 4'ü tutuklu 22 sanığın yargılandığı dosyada devam ederken, mahkeme heyeti raporu incelemek için süreci hızlandırma niyetinde olduğunu bildirdi.

Mahkeme salonunda tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanıklar ayrı ayrı tahliye taleplerinde bulunurken, sanık avukatları bilirkişi raporunu değerlendirmek üzere süre talep etti. Mahkeme heyeti tutukluluk hallerini devam ettirerek duruşmayı 2 Aralık tarihine erteledi.

Raporun temel bulguları:

29 Ekim tarihli bilirkişi raporunda, ruhsat verme ve denetim görevi bulunan 13 kamu görevlisinin tamamının kendi görev alanlarında gerekli özeni ve denetimi göstermediği değerlendirildi. Raporda, eğer gerekli denetimler yapılmış olsaydı, ölümle sonuçlanan olayın önlenebilecek niteliğe sahip olduğu vurgulandı.

Bilirkişi heyeti, dosyadaki önceki raporlar arasındaki çelişkileri gidermek üzere kapsamlı bir inceleme yaptı. İncelemede işyerinin yıllar içindeki ruhsat işlemlerinde kullanım alanına ilişkin çelişkiler, faaliyet değişiklikleri yapılmasına rağmen yeni itfaiye raporu alınmaması ve yapılan şikayetlerin yeterince değerlendirilmemesi gibi tespitler yer aldı.

Kamu görevlilerine ilişkin ayrıntılı tespitler:

Raporda adı geçenler arasında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Ahmet Mithat Şermet ile Ruhsat ve Denetim Müdürü Uğur Türkyılmaz özel olarak anıldı; bu kişilerin denetim görevlerinden kaynaklanan ihmallerinin, şikayet tespiti ve takibine ilişkin işleyiş kurulmaması yönünde ağırlaştığı kaydedildi.

Ruhsat memuru Rahşan Tekin Ölmez için 5 Temmuz 2007 tarihli ruhsatın hazırlanmasında dosyadaki çelişkileri fark etme imkanı bulunduğu gerekçesiyle açık ihmali bulunduğu değerlendirildi. Raporda ayrıca ruhsat şefi Nilüfer Oğuz ile eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Koray Bayraktaroğlu ve Ahmet Mithat Şermet'in denetim görevleri çerçevesinde ihmallerinin bulunduğu belirtildi.

Bilirkişi heyeti, özellikle 2010 yılında yapılan şikayetlerin takip edilmemesi, 2018'de yeni itfaiye raporu istenmemesi ve 2020'de faaliyet değişikliğine rağmen denetim yapılmamasını önemli eksiklikler olarak sıraladı. Heyet, kamu görevlilerine ilişkin bu değerlendirmelerin işletmecilerin sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını, nihai hukuki değerlendirmelerinin mahkemenin yetkisinde olduğunu vurguladı.

Müştekilerin tepkisi ve duruşma atmosferi:

Duruşmada söz alan müşteki Emine Kaya Baş, olay yerinde keşif yapılmadan davanın kapatılmasına tepki gösterdi ve bilinçli taksir suçlamasının sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Konuşmasının ardından fenalaşan Baş, ağlayarak salonu terk etti.

Müşteki Gülşen Aladağ da mahkeme heyetinden olay yerini ziyaret etmesini isteyerek, 18 yaşında ölen oğlunun hakkının en ağır şekilde korunmasını talep etti. Aladağ ve diğer müştekiler, davanın uzaması ve bilirkişi raporlarının son anda dosyaya girmesi nedeniyle adalete güvenin sarsıldığını belirtti.

Müşteki Zülfiye Dolu ise davanın başından beri adalete güvensizlik yarattığını, sanık avukatlarının tek suçlu söylemlerine tepki gösterdiğini söyledi ve bazı bağlantıların sorgulanmasını talep etti.

Mahkeme süreci ve sonraki adımlar:

Sanık avukatlarının raporu incelemek istemesi üzerine mahkeme heyeti ek süre verildiğinde karar kıldı. Heyet, bilirkişi raporunun dosyaya girmesiyle oluşan yeni durumun değerlendirilmesini takip edecek. Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek duruşma 2 Aralık tarihine ertelendi.

Bilirkişi raporu, dosyadaki teknik ve idari eksiklikleri ayrıntılı şekilde ortaya koyarken, mahkeme sürecinin bundan sonraki aşamasında bu tespitlerin nasıl hukuki sonuca dönüşeceği kritik olacak. Heyetin ve tarafların sunacağı değerlendirmeler davanın seyrini belirleyecek.

Beşiktaş’taki gece kulübü yangınına ilişkin bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı