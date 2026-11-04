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Bina içindeki eşya hırsızlığından hapis cezası bulunan şahıs Muş'ta yakalandı

Muş Emniyeti, 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' suçundan 7 yıl 3 ay 20 gün cezası bulunan kişiyi yakalayıp cezaevine teslim etti.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 21:22

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Bina içindeki eşya hırsızlığından hapis cezası bulunan şahıs Muş'ta yakalandı

Operasyon ve gözaltı:

Muş Valiliği açıklamasına göre, Muş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında bir operasyon yürüttü. İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından hakkında kesinleşmiş hüküm bulunan kişi tespit edilerek güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Suç ve kesinleşmiş ceza:

Yakalanan şahsın, 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 7 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirtildi.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından gerekli yasal prosedürler uygulanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.

MUŞ’TA HAKKINDA 7 YIL 3 AY 20 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNCE...

MUŞ’TA HAKKINDA 7 YIL 3 AY 20 GÜN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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