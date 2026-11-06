Bindal mahallesinde ulaşım yatırımlarına yerinde denetim ve 2027 hazırlıkları

Başkan Geçit bindal mahalle ziyaretinde çalışmaların seyrini inceledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cüreoğlu ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Bindal Mahallesini ziyaret ederek devam eden yol açma ve yenileme çalışmalarını yerinde denetledi. Ziyarette mahalle sakinleriyle görüşen ekipler, sahadaki ilerlemeyi değerlendirdi ve öncelikler üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Saha denetimi ve yürütülen çalışmalar:

Başkan Geçit, mahalledeki ekiplerden projenin mevcut durumu, kullanılan malzeme kalitesi ve iş takvimi hakkında bilgi aldı. Yapılan çalışmaların hem mahalle içi bağlantı yollarını hem de merkeze ulaşımı kolaylaştıracak ana arterleri kapsadığı belirtildi. Denetim sırasında ekiplerin güvenlik önlemleri, drenaj ve yol yatağı hazırlığı gibi teknik noktaları önceliklendirdiği gözlendi.

Mahalle sakinleri ziyaret sırasında taleplerini doğrudan yetkililere iletti; ekipler bu talepleri not alarak uygulama programına dâhil edeceklerini bildirdi. Yerinde tespitlerin, planlanan uygulamaların daha hızlı ve etkili hayata geçirilmesine katkı sunacağı vurgulandı.

Kırsal kalkınma ve 2027 hazırlıkları:

Ziyarette ayrıca 2027 yılında hayata geçirilmesi planlanan yol yatırımlarının ön hazırlıkları da ele alındı. Başkan Geçit, kırsal mahallelerin gelişiminin Yeşilyurt’un genel kalkınması açısından önemine dikkat çekerek, planlama sürecinde önceliklerin ve kaynak kullanımının hassasiyetle belirleneceğini söyledi.

Geçit, "Mahallelerimizin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek, hemşerilerimizin taleplerini değerlendirmek ve yapacağımız hizmetleri istişare etmek üzere Bindal Mahalle’mizi ziyaret ettik. Belediye olarak bu güzel mahallemizin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla çalışmalarımıza başladık." sözleriyle uygulama iradesini açıkladı.

Konuya ilişkin yetkililer, tarım arazilerine, bağ ve bahçelere ve yerleşim alanlarına ulaşımı kolaylaştıracak yolların öncelikle ele alınacağını ve çalışmaların mahallelerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik planlandığını belirtti. Başkan Geçit de mahalle sakinlerinin ilgisi ve işbirliği için teşekkür etti.

Yeşilyurt Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım altyapısını güçlendirme hedefiyle yürütülen bu tür saha çalışmalarını sürdürecek ve planlanan yatırımların hazırlıklarını tamamlayarak uygulamaya geçirecek.

BAŞKAN GEÇİT, BİNDAL MAHALLESİ’NDEKİ YATIRIMLARI İNCELEDİ