Dolar 49,0299 +0,03%
Euro 55,5019 -0,08%
Bist 12.182,81 +1,97%
Altın Gram 6.633,11 +0,51%
EUR/USD 1,1297 -0,33%
Brent Petrol 99,64 +1,64%
--°

Bingöl fidanlığında 18 türle bölgeye yıllık üç milyon fidan kapasitesi

Bingöl fidanlığı 72 dönümde 18 tür üretiyor; yıllık 3 milyon kapasiteye sahip tesiste 2026 için planlanan 500 bin fidan üretimi tamamlandı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 13:30

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Bingöl fidanlığında 18 türle bölgeye yıllık üç milyon fidan kapasitesi

Bingöl orman fidanlık şefliği üretimi yerinde incelendi

Bingöl Orman Fidanlık Şefliği, 72 dönümlük tesisinde 18 farklı türde fidan üretimi gerçekleştiriyor. Yıllık 3 milyon fidan kapasitesine sahip tesiste, 2026 yılı için planlanan 500 bin fidan üretimi tamamlandı. Vali Cahit Çelik ve eşi Nermin Çelik, fidanlıkta yürütülen üretim ve bakım çalışmalarını yerinde inceledi.

üretim çeşitliliği ve saha büyüklüğü:

2012 yılından bu yana faaliyette olan fidanlık, 72 dönümlük alanda Toros sediri, sarıçam, karaçam, ardıç, selvi ve badem başta olmak üzere toplam 18 tür fidanın üretimini gerçekleştiriyor. Tesisin kapasitesi, planlama ve sezonluk üretim hedefleriyle birlikte bölgedeki ağaçlandırma çalışmalarına esnek destek sağlıyor.

aşı çalışmaları ve bölgesel dağıtım:

Fidanlıkta ceviz, badem, mavi servi ve leylandi türleri üzerinde aşılama çalışmaları da sürdürülüyor; bu sayede hem tür çeşitliliği hem de dayanıklılık hedefleniyor. Üretilen fidanlar başta Elazığ, Muş, Van, Bitlis, Hakkari, Erzurum ve Diyarbakır olmak üzere Türkiye’nin farklı illerine gönderilerek bölgedeki yeşillendirme ve ormanlaştırma projelerine katkı sağlanıyor.

Vali Cahit Çelik, inceleme sırasında üretim sahalarını gezerek yetkililerden bilgi aldı ve çalışanlarla bir araya geldi. Fidanlık, teknik üretim kapasitesi ve sürdürülebilir uygulamalarıyla bölgesel ekolojik hedeflere destek vermeye devam ediyor.

BİNGÖL’DE 72 DÖNÜMLÜK FİDANLIKTA 18 FARKLI TÜRDE ÜRETİM YAPILIYOR

BİNGÖL’DE 72 DÖNÜMLÜK FİDANLIKTA 18 FARKLI TÜRDE ÜRETİM YAPILIYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Manisa'da yangından zarar gören 260 hektar yeniden ağaçlandırılıyor
images

Tunceli'de yüksek kesimlere mevsimin ilk karı yağdı
images

Tavas'ta temizlik seferberliği: filo yeni zemin süpürücüyle güçleniyor
images

Pervari'de çamur yolları kapladı, kırsal ulaşım aksadı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Camiler milletimizin irfan yuvaları ve birlik merkezleridir

Sinop'ta denizde arama: kayıp polis memuru için geniş seferberlik

Yeni yasama yılı açılışında Kurtulmuş Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı

Dağlıca'da sabah çıkan yangın okulda geniş çaplı müdahale gerektirdi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı