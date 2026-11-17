olayın özeti:

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde huzur ve güveni sağlamak ve aranan şahısları yakalamak amacıyla yürüttükleri çalışmalarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şahsı yakalayarak adli makamlardaki işlemlerinin ardından tutukladı ve ceza infaz kurumuna teslim etti. Ekiplerin aynı dönemde müdahale ettiği olay sayısı 19 olarak bildirildi.

yürütülen çalışmalar ve yakalamalar:

Operasyonlar; Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık, Narkotik ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile ilçe jandarma komutanlıklarının koordineli çalışması şeklinde gerçekleştirildi. Yapılan denetim ve aramalarda aranan şahısların yakalanmasının yanı sıra farklı suçlara ilişkin olaylara müdahale edildi. Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 9 şahıs adli süreçler tamamlandıktan sonra tutuklanarak teslim edildi.

ele geçirilenler ve işlem yapılan şüpheliler:

Çalışmalar kapsamında ele geçirilen deliller arasında 67 gram esrar, 7 gram metamfetamin ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ile birlikte 1 tabanca, 2 av tüfeği, 1 şarjör ve 22 adet 9 milimetre fişek yer aldı. Ayrıca 2 yabancı uyruklu şahıs tespit edilerek gerekli tebligat işlemleri yapıldı. Meydana gelen olaylarla ilgili toplam 21 şüpheli hakkında işlem yapıldığı bildirildi.

BİNGÖL’DE 9 ARANAN ŞAHIS TUTUKLANDI, 19 OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ