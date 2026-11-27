Bingöl'de 20-27 Kasım tarihli güvenlik çalışmaları sonuçları

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları 20-27 Kasım tarihlerinde yoğunlaştırdı. Saha denetimleri ve operasyonlarda toplam 32 şüpheli yakalandı; bunlardan 2 kişi tutuklandı, 7 hakkında adli kontrol uygulandı, 19 ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca 4 şahsa idari para cezası verildi.

uyuşturucu, silah ve kaçak ürün ele geçirmeleri:

Operasyonlarda ele geçirilen suç unsurları arasında 215,97 g esrar, 840 g skunk, 10,09 g metamfetamin, 44 bin boş makaron, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 muşta yer aldı. Bu materyaller, soruşturmaları derinleştirmek üzere adli makamlara teslim edildi.

asayiş şube çalışmalarında yakalananlar:

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 şüpheli yakalandı. İfade veya soruşturma kapsamında aranan 23 şahıs da yakalanarak adli mercilere intikal ettirildi.

trafik denetimleri ve uygulanan işlemler:

İl genelinde trafik denetimlerinde 6.229 araç kontrol edildi. Denetimlerde 251 motosiklet, 2.407 emniyet kemeri, 800 alkol, 1.388 yük taşımacılığı, 101 okul servisi ve 204 ticari taksi denetimi gerçekleştirildi. Denetimler neticesinde toplam 715 işlem uygulandı; bunların 376'sı radar-hız, 96'sı kırmızı ışık, 101'i yasak park ihlali kapsamında yapıldı. Ayrıca 2 okul servisine ve 39 ticari taksiye ceza kesildi, 12 araç trafikten men edildi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliği için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

BİNGÖL’DE BİR HAFTADA 32 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 2 KİŞİ TUTUKLANDI