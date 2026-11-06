Dolar 50,1536 +0,06%
Euro 56,0920 -0,15%
Bist 11.325,44 -0,07%
Altın Gram 6.590,18 -0,64%
EUR/USD 1,1178 -0,36%
Brent Petrol 97,03 -1,28%
--°

Bingöl’de zirveler beyaza büründü, sonbahar ve kış yan yana

Bingöl’de yüksek rakımlı bölgelere mevsimin ilk karı düştü; dağ zirveleri beyaza bürünürken kent merkezinde hâlâ sonbahar renkleri görülüyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 12:19

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 12:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Bingöl’de zirveler beyaza büründü, sonbahar ve kış yan yana

yüksek kesimlerde ilk kar:

Bingöl’de hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte mevsimin ilk karı yüksek rakımlı bölgelere ulaştı. Dağların zirveleri beyaz bir örtüyle kaplanırken, bölgeden gelen görüntüler kentin farklı noktalarındaki manzaralarda belirgin bir değişim olduğunu gösterdi.

Sonbahar yağışlarının etkisini sürdürdüğü günlerde etkili olan yağış, özellikle yüksek kesimlerde kendini kar şeklinde gösterdi. Bu örtü, dağ siluetlerine yeni bir katman ekleyerek fotoğraf karelerinde kışın ilk izlerini bıraktı.

şehirde sonbahar ve kış bir arada:

Kent merkezinde ise yeşil ve sarı tonlar hâlâ belirgin; sokaklar ve ağaçlar sonbaharın renklerini koruyor. Bu durum, Bingöl’de sonbahar ile kış mevsimlerinin aynı anda gözlemlenebildiği bir görüntü oluşturdu ve doğanın geçişini net biçimde ortaya koydu.

Hem beyaza bürünen zirveler hem de merkezdeki sonbahar renkleri, bölge sakinlerine ve ziyaretçilere farklı mevsimlerin bir arada sunduğu görsel bir şölen sundu. Yetkililer ve vatandaşlar, mevsim geçişinin izlerini taşıyan bu görüntüleri izliyor.

BİNGÖL’DE YÜKSEK KESİMLERE YILIN İLK KARI YAĞDI, DAĞLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

BİNGÖL’DE YÜKSEK KESİMLERE YILIN İLK KARI YAĞDI, DAĞLAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bursa’da yanan orman alanı bir yılda dramatik şekilde geriledi
images

İklim zirvesi COP31 Antalya'da yaşayan sürdürülebilirlik laboratuvarı sunacak
images

Sinop'ta yağışın bilançosu açıklandı: ekipler 10 ihbara müdahale etti
images

Antalya Büyükşehir Belediyesi COP31'de 72 etkinlikle iklim direncini dünyaya taş...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bebeklerde göz tansiyonuna dikkat: iri göz ve ışığa hassasiyet göz ardı edilmemeli

Sinop Üniversitesi'nde organ bağışının önemi kampüste anlatıldı

Avcılar'da tartışma sokakta da şiddetlenince kadın ağır yaralandı

Cop31 Antalya'ya hazırlanırken: dev güvenlik düzeni ve ilk konuklar

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi