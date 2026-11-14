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Binlerce sığırcık Samsun semalarında Türk bayrağının gölgesinde uyum sergiledi

Samsun semalarında binlerce sığırcık, Türk bayrağı ve valilik binası önünde uyumlu sürü hareketleriyle görsel şölen sundu; vatandaşlar görüntüledi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 11:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Binlerce sığırcık Samsun semalarında Türk bayrağının gölgesinde uyum sergiledi

gökyüzünde uyumlu sürü hareketleri:

Samsun semalarında toplanan binlerce sığırcık, gökyüzünde oluşturdukları geniş sürüyle dikkat çekti. Kuşlar zaman zaman yön değiştirerek dalga, halka ve daha karmaşık formlar oluşturdular; bu hareketler, semanın farklı noktalarından bakıldığında adeta canlı bir tabloyu andırdı.

Görüntülerde, süzülen sürünün arka planında dalgalanan Türk bayrağı ve kentin idari yapısını simgeleyen Samsun Valiliği binasının aynı karede yer alması, kompozisyonu görsel açıdan güçlendirdi. Kuşların eş zamanlı ve uyumlu hareketleri, sahnedeki mimari unsurlarla birlikte dikkat çekici bir kontrast yarattı.

vatandaşların ilgisi ve kayıtlar:

Olayı izleyenler, cep telefonlarıyla anı kaydetti ve ortaya çıkan görüntüler kısa sürede çevredeki ilgiyi artırdı. Vatandaşlar, sürünün oluşturduğu şekilleri hayretle takip ederken, çekilen fotoğraf ve videolar sosyal medyada paylaşıma uygun kompozisyonlar sundu.

Bu tür sürü hareketleri, hem doğa gözlemleri hem de şehir manzaraları açısından ilgi çekici anlar oluşturuyor; Samsun semalarında kaydedilen bu görsel şölen, vatandaşların kısa süreli de olsa dikkatini gökyüzüne çekti.

ŞEHİR SEMALARINDA SÜZÜLEN KUŞLARIN BAYRAK VE VALİLİK BİNASIYLA AYNI KAREYE YANSIYAN GÖRÜNTÜLERİ...

ŞEHİR SEMALARINDA SÜZÜLEN KUŞLARIN BAYRAK VE VALİLİK BİNASIYLA AYNI KAREYE YANSIYAN GÖRÜNTÜLERİ, ORTAYA DİKKAT ÇEKİCİ MANZARALAR ÇIKARDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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