güney ege zeytin rotası tanıtımıyla turizme ortak miras kazandırıyor

Güney Ege’nin köklü zeytin ve zeytinyağı kültürünü turizme taşımayı amaçlayan Güney Ege Zeytin Rotası, 11-13 Kasım tarihleri arasında Aydın ve Muğla'da gerçekleştirilen lansmanlar ve saha etkinlikleriyle kamuoyuna sunuldu. Proje, bölgenin zeytin mirasını deneyim odaklı turizm anlayışıyla tanıtmayı ve kırsal ekonomiyi güçlendirmeyi hedefliyor.

lansmanlar ve iş birliği:

Çalışma, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) koordinasyonunda; Aydın ve Muğla Valilikleri ile iki ilin İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin iş birliğiyle yürütülüyor. Lansman programı 11 Kasımda Kuşadası'nda, 13 Kasımda Milas'ta düzenlenen etkinliklerle tanıtıldı. Aydın lansmanına Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Söke Kaymakamı Ali Akça, Didim Kaymakamı Mesut Çoban, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Havva Seçer Sağınç, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ve Aydın İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Fatih Ulutaş katıldı. Muğla lansmanına ise Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Milas Kaymakamı Dr. Vural Karagül ve GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı ile sektör temsilcileri iştirak etti.

saha deneyimleri ve katılımcı profili:

Üç gün süren programda sadece tanıtım konuşmaları değil, alan uygulamaları da ön plandaydı. Katılımcılar arasında Türkiye'nin çeşitli illerinden seyahat acentesi temsilcileri ve TÜRSAB yetkilileri bulunuyordu. Saha etkinlikleri kapsamında antik kent ziyaretleri, zeytin hasadı, zeytinyağı üretim süreçlerinin incelenmesi ve tadım aktiviteleri gerçekleştirildi; böylece rotanın hem tarihî hem de gastronomik durakları yerinde deneyimlendi.

rota bileşenleri ve hedeflenen etkiler:

Proje, Aydın ve Muğla'nın toplam sekiz ilçesini kapsayan tematik rotalarla zeytin kültürünü merkeze alıyor. Rotalar; zeytin hasadı, zeytinyağı üretimi, tadım etkinlikleri, gastronomi deneyimleri ve arkeolojik durakları bir araya getirerek ziyaretçilere yerel yaşam ve üretim kültürünü yakından tanıma imkânı sunmayı amaçlıyor. Hedefler arasında kıyı bölgelerindeki yoğun turizm hareketliliğini iç kesimlere yaymak, turizmi çeşitlendirmek, kooperatifleri ve yerel üreticileri desteklemek ile sürdürülebilir kırsal kalkınmaya katkı sağlamak yer alıyor.

yerel mirasın sahadaki yansımaları:

Program kapsamında katılımcılar Tralleis Antik Kenti ve Karpuzlu'daki Alinda Antik Kenti gibi önemli arkeolojik durakları gezerek bölgenin binlerce yıllık tarihî katmanlarını inceledi. Aydın lansmanında Vali Dr. Osman Varol da zeytin hasadına katılarak üretim kültürünü sahada deneyimledi. Muğla ayağında ise Kazıklı Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 3 bin yıllık zeytin ağacının hikâyesi aktarıldı; katılımcılar modern tesislerde zeytinin zeytinyağına dönüşüm sürecini Ata Ağaç Bilim ve Ar-Ge Merkezi ve ilgili üretim noktalarında yerinde izleme fırsatı buldu.

beklentiler ve sürdürülebilir perspektif:

GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı projeyi zeytinin yalnızca ekonomik bir ürün olmanın ötesinde bölgenin kültürel mirasını ve yaşam biçimini temsil eden bir değer olarak tanımladı. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık ise turizmin 12 aya yayılması ve iç kesimlerin değerlendirilmesi açısından projenin önemine vurgu yaptı. Çalışma, yerel üreticilerin pazara erişimini kolaylaştırma, yöresel değerlerin görünürlüğünü artırma ve turizmden elde edilen katma değerin yerel ekonomiye dönüşmesini sağlama yönünde somut adımlar atmayı hedefliyor.

Güney Ege Zeytin Rotası lansmanları, bölgenin zeytin geleneğini turizmle bütünleştirerek ziyaretçilere tarih, gastronomi, doğa ve kırsal yaşamı bir arada sunma iddiasını ortaya koydu. Projenin başarısı, rotanın sürdürülebilir işletilmesine, yerel aktörlerin kapasitesine ve deneyim odaklı tanıtımın kalitesine bağlı olacak.

GÜNEY EGE’NİN KÖKLÜ ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI KÜLTÜRÜNÜ TURİZMLE BULUŞTURMAYI HEDEFLEYEN GÜNEY EGE ZEYTİN ROTASI, 11-13 KASIM TARİHLERİ ARASINDA AYDIN VE MUĞLA’DA DÜZENLENEN LANSMAN PROGRAMLARI VE SAHA ETKİNLİKLERİYLE TANITILDI.