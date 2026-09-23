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Bir makas, 65 yıl: Gaziantepli berberin mesleğe adanmışlığı

Gaziantep Oğuzeli'nde yaşayan 76 yaşındaki Abdulkadir Aksoy, 11 yaşında başladığı berberlik mesleğini 65 yıldır 5 metrekarelik dükkanında severek sürdürüyor.

GİRİŞ: 23 Eylül 2026 - 11:02

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bir makas, 65 yıl: Gaziantepli berberin mesleğe adanmışlığı

Bir makas, 65 yıl: Gaziantepli berberin mesleğe adanmışlığı

Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde yaşayan 76 yaşındaki Abdulkadir Aksoy, 11 yaşında çırak olarak başladığı berberlik mesleğini aralıksız sürdürerek müşterilerini tıraş etmeye devam ediyor. İlkokul sonrası aile koşulları nedeniyle eğitime devam edemeyen Aksoy, babasının tanıdığı bir berberin yanına verildi ve o gün bugündür makasını hiç bırakmadı.

mesleğe başlangıç ve yılların biriktirdiği deneyim:

Çocuk yaşta mesleğe adım atan Aksoy, ailenin maddi zorluklarının etkisiyle eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldığını anlatıyor. Babasının berber olan bir asker arkadaşının yanında işe başladığını belirten Aksoy, mesleğini 65 yıldır sürdürmenin verdiği alışkanlık ve sorumluluk duygusuna vurgu yapıyor. Bu süre zarfında mesleğin pratiği ve müşterilerle kurulan ilişki, onun hayatında merkezi bir yer edindi.

günlük rutin ve usta-çırak ilişkisi:

Aksoy her sabah erken saatlerde dükkanını açıyor ve işini akşam ezanından önce kapatıyor. Küçük bir alan olan 5 metrekarelik dükkanında hizmet veren berber, açılış saatlerini 07.00-07.30 olarak belirlemiş durumda. Mesleğini severek yaptığına dikkat çeken Aksoy, bu sevginin verimlilik için şart olduğunu söylüyor.

Meslek hayatı boyunca 4-5 tane kalfa yetiştirdiğini ifade eden Aksoy, yetiştirdiği çırakların bazılarının kendi işyerlerini açtığını, bazılarının mesleği bırakıp farklı yollara gittiğini ve birinin vefat ettiğini aktarıyor. Usta-çırak zincirini devam ettirmenin kendisini memnun ettiğini belirten Aksoy, bir işin işe yaramasının ve birilerinin ilerlemesinin verdiği tatminin önemini vurguluyor.

65 yıllık meslek yaşamında sadakat, disiplin ve müşteri ilişkilerinin ön plana çıktığını söyleyen Abdulkadir Aksoy, gerekirse tarlaya gidip gelerek de gününü geçirebileceğini, ancak makasını elinden hiç bırakmayacağını ifade ediyor.

11 yaşında başladı, 65 yıldır makasını elinden bırakmadı

11 yaşında başladı, 65 yıldır makasını elinden bırakmadı

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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