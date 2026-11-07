Bir ömürlük tecrübe Pazaryeri'nde havuza taşındı

Etkinlikte yaş sınırı unutuldu

Pazaryeri ilçesinde düzenlenen yüzme etkinliği, ilçedeki 50 yaş üstü vatandaşları bir araya getirdi. 60 ila 85 yaş arasındaki katılımcılar, "Kulvar Bizden Kulaç Sizden" temalı organizasyonda havuza girerek hem spor yaptı hem sohbet etti. Program, Pazaryeri Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Bir Ömürlük Tecrübe, Bir Yudum Muhabbet" temasıyla gerçekleştirildi.

Katılım ve atmosfer:

Etkinliğe katılanlar arasında 85 yaşında vatandaşların da yer alması renkli görüntülere yol açtı. Katılımcılar bir yandan su içinde hareket ederek fiziksel aktivitenin önemini vurgularken, diğer yandan geçmiş deneyimlerini paylaştı; bu buluşma hem spor hem de sosyal paylaşım anlamında öne çıktı.

Yerel yöneticilerin vurgusu:

Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Lütfü Akyüz de programa katıldı. Kaymakam Kara, havuz kenarında vatandaşlarla sohbet ederek tecrübelerini dinledi ve etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Program, yüzme aktiviteleri ve samimi sohbetlerin ardından sona erdi.

60 İLA 85 YAŞINDAKİLER HAVUZDA BULUŞTULAR, GENÇLERE TAŞ ÇIKARDILAR