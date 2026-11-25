Konferansın amacı ve organizasyonu:

Sivas'ta, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı himayelerinde, Sivas Valiliği koordinasyonunda ve Yediveren Gençlik, Kültür ve Dayanışma Derneği öncülüğünde "Bir Arada Yaşamanın Ve Hoşgörünün Yeni Dili, Akleden Kalbin İklimi: Aslan ile Ceylanın Buluşması" adlı konferans düzenlendi. Etkinlik, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi ve amaç, farklılıklarla bir arada yaşama kültürünü güçlendirmek, önyargı ve kalıp yargıların farkına varmak, kuşaklar arası iletişimi geliştirmek ile Anadolu'nun birlikte yaşama mirasını gelecek nesillere aktarmaktı.

Konuşmacılar ve moderatör:

Programda konuşmacı olarak Prof. Dr. Ömür Ceylan (İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi) ile Doç. Dr. İlgar Bahurlu (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hacı Bektaş Veli Araştırma ve Uygulama Enstitüsü, Alevi-Bektaşi Kültürü ABD) yer aldı. Moderatörlüğü ise Dr. Ali Arif Özzeybek (Cumhurbaşkanlığı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu Üyesi) üstlendi. Katılımcılar arasında kültürel miras, toplumsal uyum ve gençlik odaklı temsilci ve dinleyiciler bulundu.

Alevi-Bektaşi sembolizmi ve aslan ile ceylanın yorumu:

Doç. Dr. İlgar Bahurlu, Alevi-Bektaşi geleneğinde aslan ve ceylan sembolizmini açıklarken, tasavvufun amacının farklılıkları ortadan kaldırmak değil, "farklılıkları ile birlikte yaşayabilmek" olduğunu vurguladı. Bahurlu, Hacı Bektaşi Veli ve yolunun takipçilerinin notaların farklı olabileceğini ancak bir orkestra şefi gibi bu notaları bir araya getirip uyumlu bir melodi ortaya koymanın hakikat olduğunu söyledi ve bunun zorlu ama gerekli bir pratik olduğunu belirtti.

Paylaşım, doğa kanunları ve birlikte yaşama mesajı:

Prof. Dr. Ömür Ceylan ise insanın birlik ve beraberlik içinde yaşamak için gönderildiğini ifade ederek, aslan ile ceylan metaforunu paylaşıma ve nefsi terbiye etmeye bağladı. Ceylan ve aslanın doğa kanunları çerçevesinde değerlendirildiğini, buna rağmen insanın nimetleri tek başına tüketmek yerine paylaşma idealiyle hareket etmesi gerektiğini söyledi. Ceylan, yeryüzünde tek mazlum kalmayana dek muhtaçların yanında olma ülküsünün yaşatılmasının önemine dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI VE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HİMAYELERİNDE, SİVAS VALİLİĞİ KOORDİNESİNDE, YEDİVEREN GENÇLİK, KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÖNCÜLÜĞÜNDE BİR ARADA YAŞAMANIN VE HOŞGÖRÜNÜN YENİ DİLİ “AKLEDEN KALBİN İKLİMİ: ASLAN İLE CEYLANIN BULUŞMASI” KONFERANSI DÜZENLENDİ.