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Birecik'te gelecek için binlerce fidan toprakla buluştu

Birecik'te 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' etkinlikte kaymakam, belediye yetkilileri ve öğrenciler binlerce fidan dikti.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 17:22

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EDİTÖR: Aslı Han

Birecik'te gelecek için binlerce fidan toprakla buluştu

etkinlikte neler yaşandı:

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış sloganıyla ağaç dikme çalışmaları gerçekleştirildi. Etkinlik, ilçeye bağlı Aşağı Kurucahöyük İlkokulu bahçesinde yapıldı ve organizasyona İlçe Kaymakamı Osman Şahin, Belediye Başkan Vekili Beşir Murat, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Katılımcılar, birlikte toprakla buluşturdukları binlerce fidanı dikerek hem alanın yeşillenmesine katkı sağladı hem de farkındalık yaratmayı hedefledi. Yetkililer ve okul temsilcileri, etkinliğin sembolik ve eğitsel boyutuna vurgu yaptı.

eğitimsel ve toplumsal boyut:

Okul ortamında yapılan çalışmanın önemi, çocuklara doğa bilinci kazandırması ve ağaç bakımının alışkanlık haline getirilmesine yönelik olması olarak öne çıktı. Öğrencilerle bir araya gelen yöneticiler, dikim sürecini bizzat uygulamalı göstererek genç kuşakta çevre duyarlılığını güçlendirmeyi amaçladı.

Etkinlik, sadece fidan dikmekle kalmayıp toplumun farklı kesimlerinin bir araya gelmesine vesile oldu; bu tür günlerin düzenli olarak tekrarlanmasının, hem çevresel hem de sosyal açıdan uzun vadeli kazanımlar yaratacağı vurgulandı.

BİRECİK’TE BİNLERCE FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

BİRECİK’TE BİNLERCE FİDAN TOPRAKLA BULUŞTU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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