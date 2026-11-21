Birecik'te tır alev aldı, patlamalar kaydedildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi hal pazarı içinde park halindeki, sebze ve meyve kasaları yüklü bir tırda çıkan yangın çevrede endişe yarattı. Olayda, tırın üzerinde bulunan plastik kasaların tutuşmasıyla alevler kısa sürede yayıldı ve çekici kısmı tamamen sardı.

Olayın seyri:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Görgü tanıklarının aktardığına göre alevler hızla büyüdü; yangın sırasında tırda birkaç kez patlama sesi duyuldu. Patlamalar çevredeki vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe yol açtı ve bazı kişiler bölgeden uzaklaştı.

Müdahale ve sonuç:

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Ekiplerin çalışması sonucunda tır kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangının nedenine ilişkin inceleme başlattı ve konuya dair soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki yetkililer, görgü ve kamera kayıtları üzerinden yangının çıkış şartlarını araştırıyor ve olayla ilgili ayrıntılı bilgi verileceğini açıkladı.

YANGIN SIRASINDA YAŞANAN PATLAMALAR KORKUYA NEDEN OLDU