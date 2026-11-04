Birinci basamak yetkinliği hedeflendi: Bayburt'ta astım ve KOAH eğitimi

Bayburt’ta birinci basamakta astım ve KOAH yönetimi eğitimi düzenlendi

Bayburt’ta aile hekimlerine yönelik olarak düzenlenen eğitim, 'Tanıdan Tedaviye Güncel Yaklaşımlar: Birinci Basamakta Astım-KOAH Yönetimi' başlığıyla gerçekleştirildi. Programı Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ülkü Ardıl sundu ve etkinlik Sağlık Bakanlığı'nın 'Koruyan Sağlık' ile 'Geliştiren Sağlık' yaklaşımları çerçevesinde yapıldı.

Eğitimin odak noktaları:

Katılımcılara öncelikle astım ve KOAH'ın birinci basamakta nasıl etkin şekilde tanılanacağı ve takip edileceği anlatıldı. Sunumda, hastalık belirtilerinin kontrol altına alınması, akciğer fonksiyonlarının korunması ve hastaların günlük fiziksel aktivitelerini sürdürmesinin önemi üzerinde duruldu. Ayrıca tedavi sürecinde kullanılan ilaçların olası yan etkilerinin en aza indirilmesine ilişkin uygulamalı bilgiler paylaşıldı.

Hedeflenen yetkinlikler:

Eğitimin amaçları arasında aile hekimlerinin mesleki gelişimini desteklemek ve birinci basamak ile uzman hekimler arasındaki klinik entegrasyon süreçlerine katkı sağlamak vardı. Program, pratik yaklaşımlar ve hasta takibi stratejileriyle hekimlerin günlük poliklinik uygulamalarında doğrudan kullanılabilecek bilgi ve beceriler kazandırmayı hedefledi.

BAYBURT’TA AİLE HEKİMLERİNE ASTIM VE KOAH EĞİTİMİ VERİLDİ