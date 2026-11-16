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Birlikte güçleniyorlar: Adana'da engellilere kahvaltı ve spor buluşması

Adana'da Karaisalı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon Merkezi, hizmet alan bireyler için kahvaltı ve sportif etkinlik düzenledi; amaç iletişim ve sosyal katılımı artırmak.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 11:57

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Birlikte güçleniyorlar: Adana'da engellilere kahvaltı ve spor buluşması

Etkinlikten öne çıkanlar

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Karaisalı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi hizmet alan bireyleri bir araya geldi. Katılımcılar önce ortak bir kahvaltıda buluştu, ardından çeşitli sportif etkinliklere katıldı.

Program ve hedefler

Etkinlikle, bireylerin iletişim becerilerinin güçlendirilmesi ve sosyal hayata katılımlarının artırılmasının hedeflendiği bildirildi. Kahvaltı ve spor faaliyetleri katılımcıların hem fiziksel hareketliliğini teşvik etmeyi hem de sosyal etkileşimi desteklemeyi amaçladı.

Katılımın sosyal etkileri

Bir araya gelme imkanı sunan program, merkezden hizmet alan kişilerin günlük yaşamda birbirleriyle ve toplumsal çevreyle bağlarını kuvvetlendirme yönünde adım olarak değerlendirildi. Etkinlikler, bireylerin sosyal çevreye entegrasyonunu destekleyen uygulamalar arasında yer aldı.

Benzer çalışmaların sosyal destek ve rehabilitasyon süreçlerine katkı sağladığı bildirildi ve bu tür etkinliklerin katılımcıların yaşam kalitesine olumlu etkileri olduğu vurgulandı.

ADANA’DA ENGELSİZ YAŞAM BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ&#039;NDEN HİZMET ALAN BİREYLER İÇİN KAHVALTI VE...

ADANA’DA ENGELSİZ YAŞAM BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ'NDEN HİZMET ALAN BİREYLER İÇİN KAHVALTI VE SPORTİF ETKİNLİK DÜZENLENDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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