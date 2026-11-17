Restorasyon çalışmaları sürüyor, açılış hedefi ağustos

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) tarafından yürütülen restorasyonla ayağa kaldırılan Ahmet Eren Konağı, kentin tarihî dokusunu turizme kazandıracak yeni bir merkez olarak hazırlanıyor. Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, konağın birinci katındaki yapısal çalışmaların tamamlandığını ve ikinci kat çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Rektör Elmastaş, restorasyonun aslına uygun tekniklerle yürütüldüğünü, iç mekân tefrişatının da bitirilmesinin ardından konağın ağustos ayı içinde ziyarete açılmasının hedeflendiğini söyledi.

Konsept: butik otel ve gastronomi müzesi:

Konağa yeni kimlik kazandırılacak: alt katlarda ziyaretçilere açık gastronomi alanları, yöresel ürünler ve kültürel eserlerin sergileneceği bölümler oluşturulacak; burada aynı zamanda aktif yeme-içme hizmeti verilecek. Üst katlarda ise eski Bitlis konaklarındaki geleneksel misafir odalarını anımsatan düzenlemeler yapılacak.

Proje kapsamında yapının yaklaşık 8 odalı butik otel konseptiyle hizmet vermesi planlanıyor; bu sayede konaklama ve gastronomi birlikte kentin turizm potansiyeline katkı sağlayacak.

Tarihi değer, geçmiş kullanımlar ve mimari koruma:

Konağın yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahip olduğu, Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde farklı amaçlarla kullanıldığı ve bir dönemde hastane işlevi gördüğü bilgisi korunuyor. Daha önce başlatılmış ancak tamamlanamamış bir restorasyon sürecinin ardından BEÜ tarafından aslına uygun yenileme çalışmaları yürütülüyor.

Restorasyonda Bitlis evlerinin tipik mimari unsurları öne çıkarılıyor: holler, geleneksel yaşam mekânları, taş kemer sistemleri ve eski yapı teknikleri aslına sadık kalarak uygulanıyor. Bu yöntemlerle konağın hem mimari kimliği hem de kültürel dokusu yaşatılacak.

Rektör Elmastaş, Ahmet Eren Konağı projesinin yalnızca tek bir yapının yenilenmesi olmadığını; kentteki benzer uygulamalara örnek teşkil etmesini hedeflediklerini vurguladı.

Elmastaş ayrıca, Bitlis’te kayıtlı 400’den fazla tescilli tarihî ev bulunduğunu, bunların önemli bir kısmının bakımsızlıktan yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu hatırlatarak, sürecin kamu kurumlarıyla sınırlı kalamayacağını; şehir dışına göç eden Bitlislilerin de evlerine sahip çıkarak restorasyon sürecine katılmaları gerektiğini ifade etti.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (BEÜ) TARAFINDAN RESTORE EDİLEN TARİHİ AHMET EREN KONAĞI’NIN, RESTORASYON ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASININ ARDINDAN KONAKLAMA VE GASTRONOMİ ALANLARINDA HİZMET VERMESİ PLANLANIYOR.