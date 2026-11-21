maç değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında oynanan karşılaşmada Samsunspor, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımının performansını değerlendiren teknik direktör Nenad Bjelica, rakibi tebrik ederek sahada sergiledikleri oyun nedeniyle gurur duyduğunu belirtti.

Bjelica, oyuncularının maç boyunca birçok gol fırsatı yakaladığını ve zaman zaman oyunu domine ettiklerini vurguladı. İstenen sonucun alınamamasından üzüntü duyduklarını ifade eden Hırvat teknik adam, gösterilen performansın gelecek haftalar için büyük umut verdiğini söyledi.

oyun, fırsatlar ve kararlar:

Bjelica, Galatasaray karşısında iyi bir maç oynadıklarını ve performansla galibiyeti hak ettiklerini söyledi: "Göstermiş olduğumuz performansla galibiyeti hak eden taraf olduğumuzu söyleyebilirim." Ayrıca Galatasaray'ın birinci golünde yardımcılarının iki defa ofsayt olduğu yönünde uyarıda bulunduğunu; pozisyonu şahsen görmediğini fakat yardımcılarının doğru söylediklerini düşündüğünü belirtti.

lig hedefleri ve bakış:

Maçın ardından Samsunspor'un ligdeki hedeflerine de değinen Bjelica, kalan tüm maçlarda puanların peşinde olacaklarını açıkladı. Hırvat teknik adam, "Bütün maçları kazanmak istiyoruz" sözleriyle takımın iddiasını yineledi ve Gençlerbirliği karşılaşmasında da puan için oynayacaklarını ekledi. Sonuç ne olursa olsun takımın sahadaki duruşundan memnun olduğunu vurguladı.

Samsunspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Galatasaray karşısında iyi oynadıklarını belirterek, galibiyeti hak eden taraf olduklarını söyledi.