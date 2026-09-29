Bocce sahnesinde Bingöl'ün gururu: genç sporcu Avrupa şampiyonu

Bingöllü sporcunun Avrupa zaferi:

Bingöl 60. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Aday, İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Bocce Raffa Şampiyonasında Genç Çift Kızlar kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

şampiyonanın detayları:

Turnuva, 21-26 Eylül 2026 tarihleri arasında İtalya'da gerçekleştirildi. Elif Aday, genç çift kızlar kategorisindeki performansıyla finalde rakiplerini geride bırakarak kürsünün en üst basamağına çıktı.

eğitim camiasının tebrikleri:

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil ederek bizlere büyük bir gurur yaşatan öğrencimiz Elif Aday'ı, takım arkadaşlarını, antrenörlerini ve bu önemli başarıda emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyoruz' ifadelerine yer verildi.

Okulu ve ailesi tarafından desteklenen Elif Aday'ın bu başarısı, Bingöl ve Türkiye genç sporcuları için önemli bir motivasyon kaynağı olarak değerlendiriliyor.

AVRUPA GENÇLER BOCCE RAFFA ŞAMPİYONASI’NDA BİNGÖLLÜ ÖĞRENCİ ELİF ADAY, GENÇ ÇİFT KIZLAR KATEGORİSİNDE AVRUPA ŞAMPİYONU OLARAK ALTIN MADALYANIN SAHİBİ OLDU.