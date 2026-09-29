Dolar 48,9961 +0,02%
Euro 55,5952 -0,20%
Bist 12.290,58 -2,40%
Altın Gram 6.621,13 +0,83%
EUR/USD 1,1344 -0,25%
Brent Petrol 96,03 -1,84%
--°

Bocce sahnesinde Bingöl'ün gururu: genç sporcu Avrupa şampiyonu

Bingöl 60. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Aday, 21-26 Eylül 2026 İtalya'da düzenlenen Avrupa şampiyonasında altın madalya kazandı.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 11:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Bocce sahnesinde Bingöl'ün gururu: genç sporcu Avrupa şampiyonu

Bingöllü sporcunun Avrupa zaferi:

Bingöl 60. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Aday, İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Bocce Raffa Şampiyonasında Genç Çift Kızlar kategorisinde Avrupa şampiyonu olarak altın madalya kazandı.

şampiyonanın detayları:

Turnuva, 21-26 Eylül 2026 tarihleri arasında İtalya'da gerçekleştirildi. Elif Aday, genç çift kızlar kategorisindeki performansıyla finalde rakiplerini geride bırakarak kürsünün en üst basamağına çıktı.

eğitim camiasının tebrikleri:

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil ederek bizlere büyük bir gurur yaşatan öğrencimiz Elif Aday'ı, takım arkadaşlarını, antrenörlerini ve bu önemli başarıda emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyoruz' ifadelerine yer verildi.

Okulu ve ailesi tarafından desteklenen Elif Aday'ın bu başarısı, Bingöl ve Türkiye genç sporcuları için önemli bir motivasyon kaynağı olarak değerlendiriliyor.

AVRUPA GENÇLER BOCCE RAFFA ŞAMPİYONASI’NDA BİNGÖLLÜ ÖĞRENCİ ELİF ADAY, GENÇ ÇİFT KIZLAR...

AVRUPA GENÇLER BOCCE RAFFA ŞAMPİYONASI’NDA BİNGÖLLÜ ÖĞRENCİ ELİF ADAY, GENÇ ÇİFT KIZLAR KATEGORİSİNDE AVRUPA ŞAMPİYONU OLARAK ALTIN MADALYANIN SAHİBİ OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yılmaz: 5 bin 555 tesisle gençlerin spor yolunu güçlendiriyoruz
images

Dursun Özbek EFC yönetim kurulunda: Galatasaray ve Türk futboluna köprü olacak
images

Milli takım Riva'da Belçika sınavına başladı
images

Fenerbahçe'de Vesely'ye büyük veda: sarı-lacivert uğurlama

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mezitli'de mobilya atölyesinde yükselen alevler ekipleri alarma geçirdi

Erzurum Teknik Üniversitesi kampüsünde eğitim ve sosyal alanların yenilenmesi hızlandı

Saraycık'ta okul çıkışı tartışma kavgaya dönüştü

Bakü’de 'Türk’ün Gücü Tükenmez' belgeseli: kardeşlik ve Karabağ’ın yeniden inşası

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan