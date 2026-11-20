MTSO başkanı taleplerini yineledi:

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, deprem öncesi bodrum katlarda faaliyet gösteren esnafın yaşadığı mağduriyete acil çözüm bulunmasını istedi. Sadıkoğlu, yaptığı açıklamada "Yaklaşık 150 esnafımız 45 aydır bekliyor, daha ne kadar bekleyecek" sözleriyle uzun süredir çözümsüz kalan duruma dikkat çekti.

Kura süreci ve bodrum kat mağduriyeti:

6 Şubat depremleri sonrası yeniden inşa edilen işyerlerinde hak sahiplerine yönelik kura ve teslim süreçleri devam ederken, deprem öncesinde bodrum katlarda faaliyet gösteren işletmelerin yeniden işyeri edinme süreçleri dışında bırakılması esnafta önemli bir mağduriyet oluşturdu. Önceki aylarda da gündeme gelen bu durumda, yeni projelerde hak sahiplerine mülkiyetlerine karşılık bağımsız bölüm tahsis edilmediği ve bu nedenle kura hakkı tanınmadığı belirtilmişti.

Kentsel dönüşüm yetkililerinin bir esnaf dilekçesine verdiği yanıtta, "yeni çarşıda bodrum katlarda ticari birim üretilemediği, bu nedenle bodrum katta ticari birime sahip hak sahiplerine yerinde bağımsız birim belirlenemediği" ifadesi yer aldı. Yanıtta ayrıca bodrum kattaki ticari birimlerle ilgili çözüm getirilebilmesi amacıyla çalışmaların sürdüğü ve ilerleyen süreçte çözüm önerilerinin değerlendirileceğinin bildirildiği aktarıldı.

Çözüm çağrısı ve takip taahhüdü:

Sadıkoğlu, deprem öncesinde bodrum katta faaliyet gösteren işletmelerin Malatya’nın ticari hayatının parçası olduğunu vurgulayarak, bu esnafın yeniden ticaret hayatına dönebilmesi için gerçekçi ve hakkaniyetli bir çözüm üretilmesi gerektiğini söyledi. Başkan, bu işletmelerin vergi ödeyen, istihdam sağlayan ve şehir ekonomisine katkı sunan yapılar olduğuna dikkat çekti ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

BAŞKAN SADIKOĞLU: BODRUM KAT ESNAFIMIZ DAHA NE KADAR BEKLEYECEK