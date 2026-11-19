Belediye ekipleri yıkımı tamamladı:

Bodrum Belediyesi, kent genelinde ruhsatsız, kaçak ve mevzuata aykırı yapılaşmayla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü bünyesindeki Yıkım Bürosu ekipleri, hukuki ve idari süreçleri tamamlanan yapılarda yıkım uygulamalarına devam etti.

Yıkımın gerçekleştirildiği nokta ve hukuki dayanak:

Son operasyon, Kızılağaç Mahallesi Kelhasan Mevkii 231 ada 1 parsel adresinde yer alan ve 1. derece doğal sit alanı içinde inşa edilen iki yapıya yönelikti. Bölgedeki yapılar, mevzuata aykırı oldukları tespit edilince önce mühürleme işlemi uygulanmış; yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından, belediye encümen kararı ile 18 Kasım Çarşamba günü yıkım yapıldı. Uygulama, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesi çerçevesinde gerçekleştirildi.

Süreç ve sonraki adımlar:

Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bölgede incelemelerini sürdürerek mevzuata aykırı diğer yapılara ilişkin tespitlerde bulundu ve ilk olarak mühürleme işlemlerini uyguladı. Belediye, ilgili idari ve hukuki süreçler tamamlandıkça diğer mühürlenmiş yapıların da yıkımını yapmayı planlıyor. Bodrum Belediyesi yetkilileri, doğal mirası koruma amacıyla kaçak yapılaşmayla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

KAÇAK VE RUHSATSIZ YAPILARLA MÜCADELE SÜRÜYOR