Küçükçekmece'de gece saatlerinde yaşanan yangın

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Mehmet Akif Mahallesi 1. Akarsu Sokak'ta, saat 04.45 sıralarında 5 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetmiş; ağır yaralı olan Berkay E.'nin de yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi.

yaralananlar ve tedavi süreci:

Yangından etkilenen kişilerden 4 kişi hastanede yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi. Tedavisi süren 2 kişiden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Yetkililer, yaralıların tedavi ve taburcu bilgilerinin sağlık kurumlarından alındığını aktardı.

binanın kullanımı ve soruşturma:

Yapılan incelemede, binanın bodrum katında sığınak olarak ayrılması gereken alanın bölünerek 11 stüdyo daire şeklinde kullanıldığı tespit edildi. Daireleri kiralayan emlakçı, bilgisine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturma sürerken, binanın kullanım biçimi ve bodrum katındaki düzenlemelerin yangın sırasında etkileri üzerinde de inceleme yapıldığını belirtiyor. Olaydan etkilenen vatandaşlara yönelik işlemler ve adli süreç takip ediliyor.

Küçükçekmece’de yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi