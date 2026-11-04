Bodrum'da okul kantinlerinde sağlıklı beslenme için paydaşlar buluştu

Muğla Kantin İşletmecileri Esnaf Derneği tarafından düzenlenen "Okul Kantinleri İş Birliği Toplantısı", Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde Bitez Mahallesi'ndeki bir restoranda gerçekleştirildi. Toplantıya İlçe Milli Eğitim, İlçe Sağlık, Bodrum Ticaret Odası, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası temsilcileri ile okul aile birlikleri, eğitimciler ve kantin işletmecileri katıldı.

toplantıda öne çıkan başlıklar:

Gündemde okul kantinlerinin eğitim ortamındaki yeri, sorumlulukları, denetim mekanizmaları, çalışma şartları ve gıda güvenliği vardı. Katılımcılar, kantinlerin satış noktasından öte bir eğitim paydaşı olduğuna dikkat çekti. Toplantıda ilçe genelindeki 49 kantin işletmesinin her gün binlerce öğrenciye ulaşan bir hizmet sunduğu vurgulandı; bu kapsamda hijyen, ürün seçimi ve çalışan sorumluluğunun önemi öne çıktı.

Bodrum İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Muammer Bektaş, kantin işletmecilerine gıda güvenliği ve hijyen konusunda uyarılarda bulunarak denetim ve uygulama standartlarının sürdürülmesinin gerekliliğini hatırlattı.

eğitim ve sağlık perspektifi:

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Özcan Kuşçu toplantıda, okulun yalnızca ders işlenen bir mekan olmadığını, çocukların günün büyük bölümünü okulda geçirdiğini ve kantinlerin öğrencilerin beslenme, dikkat ve enerji düzeyleri üzerinde doğrudan etkisi bulunduğunu belirtti. Kuşçu, okul kantinlerinin hijyeninden ürün çeşitliliğine, çalışan sorumluluğundan güvenilir gıdaya kadar birçok alanda özenle yönetilmesi gerektiğini vurguladı ve sağlıklı beslenmenin uzun vadeli bir yatırım olduğunu ifade etti.

Etkinlikte, kamu kurumları, okul yönetimleri, okul aile birlikleri ve kantin işletmecileri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi; sektörün mevcut durumu değerlendirildi ve paydaşlar arasında iletişim ile denetim odaklı yaklaşımın önemi tekrarlandı.

BODRUM'DA OKUL KANTİNLERİ İŞ BİRLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI