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Bodrum'dan COP31'e taşınan sıfır atık ve iklim eylemi deneyimi

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 14 Kasım'da COP31 Dirençli Şehirler Hubı'nda Bodrum'un sıfır atık ve sürdürülebilir kent uygulamalarını paylaşacak.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bodrum'dan COP31'e taşınan sıfır atık ve iklim eylemi deneyimi

Bodrum deneyimi uluslararası platformda:

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Belediyesinin iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kent politikaları kapsamındaki çalışmalarını COP31 çatısı altında uluslararası katılımcılara sunacak. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı COP31, Türkiye ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya EXPO alanında gerçekleştiriliyor.

Sunumun odağı ve mesajı:

14 Kasım tarihinde saat 11.15'te Dirençli Şehirler Hubı'nda yapılacak sunumda Mandalinci, 'Bodrum’un sıfır atık ve iklim eylem deneyimi' başlığı altında yerel yönetimlerin iklim krizine karşı oynadığı rolü öne çıkaracak. Sunumda, Bodrum Belediyesi tarafından hayata geçirilen atık azaltma, geri dönüşüm ve dayanıklılık odaklı uygulamaların yöntemleri ve elde edilen sonuçlar aktarılacak.

Hedefler ve beklenen etki:

Bodrum Belediyesi, COP31 aracılığıyla yerel ölçekte geliştirilen çevre ve iklim politikalarının küresel ölçekte tanıtılmasını, uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesini ve daha yaşanabilir kentler için bilgi paylaşımını amaçlıyor. Belediye yetkilileri, sunumun yerel uygulamaların başka kentlerde uyarlanmasına katkı sunmasını ve yeni ortaklıkların başlamasını hedefliyor.

Uluslararası bir platformda deneyim paylaşımı, yerel projelerin görünürlüğünü artırmanın yanı sıra politika yapıcılar ve uygulayıcılar arasında doğrudan diyalog kurulmasını sağlıyor. Bodrum’un odaklandığı sıfır atık yaklaşımı ve kent ölçeğinde iklim eylemleri, diğer belediyelerle pratik örnekler ve uygulanabilir adımlar paylaşmak için bir zemin oluşturacak.

Başkan Mandalinci’nin COP31’teki katılımı, Bodrum’un çevresel sürdürülebilirlik ve dirençlilik hedeflerini uluslararası arenada duyurma çabasının somut bir adımı olarak görülüyor. Belediyenin sunacağı uygulama örnekleri, hem yerel paydaşların hem de küresel aktörlerin dikkatini çekmesi bekleniyor.

BODRUM BELEDİYE BAŞKANI TAMER MANDALİNCİ, BODRUM BELEDİYESİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE VE...

BODRUM BELEDİYE BAŞKANI TAMER MANDALİNCİ, BODRUM BELEDİYESİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT POLİTİKALARI KAPSAMINDA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALARI, COP31’DE ULUSLARARASI PLATFORMA TAŞIYACAK.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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