Bölgesel araştırmada iş birliği: Atatürk ve Kırşehir Ahi Evran üniversiteleri BÖGEP'te ortak

İki üniversite arasında hedef odaklı iş birliği

Atatürk Üniversitesi ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi arasında, Bölge Üniversiteleri Araştırma, Geliştirme ve İş Birliği Projesi (BÖGEP) çerçevesinde kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, iki kurumun akademik bilgi ve altyapılarını ortak hedefler doğrultusunda daha etkin kullanmayı amaçlıyor.

protokolün kapsamı ve öncelikleri:

İmzalanan düzenleme ile disiplinler arası ortak araştırma projeleri yürütülecek, laboratuvar ve araştırma altyapıları ile kaynakların ortak kullanımı sağlanacak. Yayın ve fikrî mülkiyet alanlarında iş birliği geliştirilecek; akademik personel ve öğrenciler arasında deneyim aktarımı teşvik edilecek. Ayrıca ortak bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi ve araştırma çıktılarının etkin değerlendirilmesi protokolün öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.

uygulama, koordinasyon ve raporlama:

Protokol gereği Atatürk Üniversitesi, BÖGEP projelerinin koordinasyonunu üstlenecek ve proje süreçlerine ilişkin altı aylık raporlar hazırlayacak. Taraflar, ortak projeler geliştirerek Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve diğer uygun fon kaynaklarına başvuruda bulunabilecek. Proje başvurularının Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Süreç Yönetim Sistemi (BAPSİS) üzerinden yürütülmesi öngörülürken, her proje için görev, yetki, sorumluluk ve fikrî/sınai mülkiyet haklarını düzenleyen ayrı ortaklık sözleşmeleri yapılacak.

rektörlerin değerlendirmeleri ve beklentiler:

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil ile Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu arasında gerçekleşen görüşmede, iki üniversitenin akademik kapasitesini birleştirmenin araştırma üretimini artıracağı vurgulandı. Hacımüftüoğlu, "Üniversiteler arası iş birliği, bilimsel gelişimin önemli bir gücüdür" ifadeleriyle ortak çalışmanın önemine dikkat çekti.

Protokol, Atatürk Üniversitesi'nin bilimsel üretim ve altyapılarını bölgesel ortaklıkla etkinleştirirken, her iki kurum için de sürdürülebilir ve verimli sonuçlar oluşturması bekleniyor. Uygulama sürecinde proje seçimleri, kaynak paylaşımı ve sözleşme düzenlemeleri öncelikli olarak takip edilecek konular olacak.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İLE KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ, ORTAK ARAŞTIRMA PROJELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ, BİLİMSEL ALTYAPILARIN ETKİN KULLANILMASI VE AKADEMİK BİLGİ PAYLAŞIMININ GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA BÖLGE ÜNİVERSİTELERİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE İŞ BİRLİĞİ PROJESİ (BÖGEP) KAPSAMINDA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI.