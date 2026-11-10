Bolu Dağı'nda kar örtüsü D-100 geçişini etkiliyor

Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkili

Ankara ile İstanbul arasındaki önemli ulaşım güzergahlarından D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bölgede başlayan karla birlikte yol yüzeyinde beyaz örtü oluştu ve sürüş şartları zorlaştı.

Etkilenen güzergah ve sıcaklık:

Güzergah, Ankara-İstanbul bağlantısının kritik bir bölümü olması dolayısıyla yoğun takip ediliyor. Bölgedeki hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düştü; bu durum yüzeydeki kar tabakasının korunmasına ve ulaşım koşullarının değişmesine neden oluyor.

Karayolları çalışmaları ve ulaşım düzenlemeleri:

Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için geçiş yollarında aralıksız kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Yetkililer, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ve güzergahın durumunun an be an takip edildiğini bildiriyor.

Ulaşımla ilgili gelişmeler ve yol durumu hakkında yetkililerden gelecek bilgilere göre hareket ediliyor; bölgedeki çalışmalarda öncelik güvenli geçişin sağlanmasıdır.

BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLURKEN, KARAYOLLARI EKİPLERİ YOLDA KAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPTI.