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Bolu emniyetinde yeni komiserlerin rütbe teslimi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nde komiser yardımcılığından komiserliğe terfi eden personele rütbeleri verildi; İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar tebrik etti.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Emre Koç

Bolu emniyetinde yeni komiserlerin rütbe teslimi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nde rütbe teslimi:

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törende, komiser yardımcılığından komiserliğe yükselen personele yeni rütbeleri takdim edildi. Törene, rütbeleri takdim eden Bolu İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar de katıldı.

terfi töreninin akışı:

İpar, görev süreleri boyunca gösterdikleri gayret, özveri ve başarılı çalışmalar dolayısıyla personeli tebrik etti. Yeni rütbelerin kendilerine, ailelerine ve Emniyet Teşkilatına hayırlı olmasını diledi. Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

kurumsal önem ve beklentiler:

Rütbe terfileri, personelin motivasyonunu ve kurumsal bağlılığı güçlendiren geleneksel bir uygulama olarak öne çıkıyor. Yetki ve sorumlulukları artan komiserlerin, görevlerinde aynı özveriyle devam etmeleri bekleniyor.

BOLU İL EMNİYET MÜDÜRÜ YILMAZ İPAR, KOMİSER YARDIMCILIĞI RÜTBESİNDEN KOMİSERLİK RÜTBESİNE TERFİ...

BOLU İL EMNİYET MÜDÜRÜ YILMAZ İPAR, KOMİSER YARDIMCILIĞI RÜTBESİNDEN KOMİSERLİK RÜTBESİNE TERFİ EDEN EMNİYET PERSONELİNE YENİ RÜTBELERİNİ TAKDİM ETTİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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