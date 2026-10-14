Bolu'da 15-16 ekim arası kuvvetli sağanak uyarısı

Bolu valiliği uyarısı

Bolu Valiliği, kent genelinde 15 Ekim Perşembe günü ilk saatlerden itibaren yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

Etkili olacağı zaman aralığı

Meteorolojik değerlendirmelere göre, yağışların 15 Ekim saat 00.00’dan başlayıp 16 Ekim Cuma saat 09.00’a kadar etkili olması bekleniyor.

Muhtemel olumsuzluklar ve uyarılar

Valilik uyarısında kuvvetli rüzgâr, ulaşımda aksamalar, yıldırım, ani sel ve su baskını gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtilerek, vatandaşların yağış süresince dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

BOLU VALİLİĞİ, KENT GENELİNDE 15 EKİM PERŞEMBE GÜNÜ İLK SAATLERDEN İTİBAREN YEREL KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENDİĞİNİ BELİRTEREK VATANDAŞLARI OLASI OLUMSUZLUKLARA KARŞI UYARDI.