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Bolu'da kavşakta kırmızı ışık ihlali: canlı tavuk yüklü tır iki araca çarptı

Bolu'da D-100 Üniversite Kavşağı'nda kırmızı ışıkta bekleyen iki araca canlı tavuk yüklü tır çarptı; hafif ticari araç sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 00:20

GÜNCELLEME: 10 Kasım 2026 - 00:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bolu'da kavşakta kırmızı ışık ihlali: canlı tavuk yüklü tır iki araca çarptı

Kaza yerinde ne oldu:

D-100 Karayolu Üniversite Kavşağı'nda meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan gelen bir tır çarptı. Çarpışmaya karışan araçlar arasında 14 DD 103 plakalı minivan (sürücü: D.U.) ile 34 YP 4943 plakalı hafif ticari araç (sürücü: M.E.A.) bulunuyordu. Arkadan gelen ve canlı tavuk yüklü olduğu belirtilen tırın plakası 14 ACA 639 olarak kayıtlara geçti; araç tır sürücüsü C.A. tarafından yönetiliyordu.

Müdahale ve yaralanan sürücü:

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç sürücüsü M.E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumuna ilişkin ayrıntılar yetkililerce doğrulanıyor.

Polis incelemesi ve trafiğe etkisi:

Kaza sonrası bölgeye gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Olayla ilgili görgü tanıkları ve araç sürücüleriyle yapılan ilk görüşmelerin ardından, kazanın trafik işaretlerine uyulmaması sonucu meydana geldiği yönünde ön değerlendirme yapıldı. İnceleme süresince kavşakta trafik akışı kontrollü sağlandı.

Kazaya karışan araçlarda bulunan canlı tavuk yükünün durumuna dair resmi bir açıklama yapılmadı; yetkililer olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

BOLU’DA D-100 KARAYOLU ÜNİVERSİTE KAVŞAĞI’NDA KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN 2 ARACA, DURAMAYAN CANLI...

BOLU’DA D-100 KARAYOLU ÜNİVERSİTE KAVŞAĞI’NDA KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN 2 ARACA, DURAMAYAN CANLI TAVUK YÜKLÜ TIR ÇARPTI. KAZADA HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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