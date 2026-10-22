Boluspor son provasını tamamladı: Van Spor FK maçı için taktikler hazır

Boluspor son idmanıyla maça hazır

Boluspor, Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında sahasında konuk edeceği Van Spor FK karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşma 23 Ekim Cuma saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

son antrenmanda yapılan çalışmalar:

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Boluspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman sahada yapılan ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından ekip 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi ve idman taktiksel ile bireysel çalışmalara yer verilerek tamamlandı.

maç öncesi durum ve bekleyiş:

Van Spor FK karşılaşması öncesindeki son antrenmanını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, artık maç saatini beklemeye başladı ve sahadaki son provayı yapmış oldu.

BOLUSPOR, TRENDYOL 1. LİG'İN 12. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI VAN SPOR FK MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.