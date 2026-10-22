Dolar 49,5370 -0,17%
Euro 55,6703 -0,25%
Bist 11.256,19 -2,77%
Altın Gram 6.483,04 -1,91%
EUR/USD 1,1197 -0,34%
Brent Petrol 111,38 +2,35%
--°

Boluspor son provasını tamamladı: Van Spor FK maçı için taktikler hazır

Boluspor, 23 Ekim Cuma saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynayacağı Van Spor FK maçı öncesi son antrenmanını tesislerde tamamladı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 16:35

GÜNCELLEME: 22 Ekim 2026 - 16:38

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Boluspor son provasını tamamladı: Van Spor FK maçı için taktikler hazır

Boluspor son idmanıyla maça hazır

Boluspor, Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında sahasında konuk edeceği Van Spor FK karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşma 23 Ekim Cuma saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak.

son antrenmanda yapılan çalışmalar:

Karaçayır Mahallesi'nde bulunan Boluspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman sahada yapılan ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından ekip 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi ve idman taktiksel ile bireysel çalışmalara yer verilerek tamamlandı.

maç öncesi durum ve bekleyiş:

Van Spor FK karşılaşması öncesindeki son antrenmanını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, artık maç saatini beklemeye başladı ve sahadaki son provayı yapmış oldu.

BOLUSPOR, TRENDYOL 1. LİG&#039;İN 12. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI VAN SPOR FK MAÇININ...

BOLUSPOR, TRENDYOL 1. LİG'İN 12. HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI VAN SPOR FK MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kulübe destek ve diyalog: Optimar başkanı Kayserispor yönetimiyle bir araya geld...
images

Gebze Belediyespor, Galatasaray Madeş Mobilya karşısında çeyrek final sınavına ç...
images

Sergen Yalçın'ın A Milli Takımı'nda teknik ekip tamamlandı
images

Vezirköprü'de okul sporları için sezon programı netleşti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cumhuriyetin sınandığı gün: Paris'te güvenlik değerlendirmesi ve yeni kısıtlamalar

Ereğli'de dört aracın karıştığı zincirleme kaza: üç kişi yaralandı

POMEM'de planlı yangın tatbikatı: adaylara uygulamalı müdahale eğitimi

Hızlı sonuç için ortak adım: İzmir'de üretim ve yatırım seferberliği

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Samsun’da SAYSAD TSM korosunun kuruluş konseri cumhuriyet coşkusuyla sahnelendi

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Kazım Karabekir'de ilk Süper Lig randevusu: Erzurumspor FK ile Eyüpspor karşılaşıyor

Antalya'da ATSO seçimlerinde mavi liste öne geçti, iki grup kuraya kaldı

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi