Bolvadin’de adalet ormanı için fidan dikimine hazır saha tamamlandı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde toprakla buluşacak 400 fidan için Dişli Mesire Alanı’nda hazırlıklar son aşamaya getirildi. Saha düzenlemeleri ve toprağın sürülmesi işlemleri tamamlanarak dikime hazır hale getirildi.

hazırlık çalışmaları:

Projede Bolvadin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Bolvadin Açık Cezaevi ve Çay Orman İşletme Şefliği iş birliği yaptı. Yapılan çalışmalar kapsamında fidan dikim sahası iş makineleriyle sürülüp tesviye edildi; dikim hatları belirlendi ve söz konusu alanda lojistik hazırlıklar yapıldı.

saha incelemesi ve amaç:

Denetimli Serbestlik Müdürü Muhammed Salih Çınar sahada incelemelerde bulundu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Projenin hedefi, 11 Kasım’daki fidan dikimiyle bölgeye kazandırılacak Adalet Ormanı ile doğaya ve geleceğe nefes olmaktır.

Kurumlar arası koordinasyonla hayata geçirilen çalışmada emeği geçen tüm ekip ve paydaş kurumlara teşekkür edildi. Planlandığı şekilde gerçekleştirilecek etkinlikle bölgedeki ağaçlandırma hedeflerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ’NDE TOPRAKLA BULUŞACAK 400 FİDAN İÇİN DİŞLİ MESİRE ALANI’NDA SAHA HAZIRLIKLARI VE TOPRAK SÜRÜM İŞLEMLERİ TAMAMLANDI.