Bolvadin'de Bağlarüstü'ne kapsamlı temizlik atağı

Bolvadin Belediyesi Bağlarüstü Mahallesi'nde yoğun temizlik uyguladı

Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü rutin temizlik çalışmalarına ek olarak mahalle bazlı programı çerçevesinde bugün Bağlarüstü Mahallesinde saha çalışmalarına ağırlık verdi. Belediye ekipleri sabah saatlerinde mahalleye intikal ederek cadde ve sokaklarda planlı bir temizlik mesaisi yürüttü.

Çalışmanın kapsamı:

Temizlik işleri ekipleri, cadde, sokak ve ortak kullanım alanlarında bir dizi müdahale gerçekleştirdi. Çöp ve moloz temizliği, süpürme, kanal ve mazgal kontrolü ile çevre düzenlemesi gibi adımlar titizlikle uygulandı. Belediye yetkilileri, bu faaliyetlerin hem hijyen hem de görsel düzen açısından mahalle yaşam kalitesini artırmayı hedeflediğini belirtti.

Belediye yönetimi ve vatandaş tepkisi:

Çalışmalar Belediye Başkanı Derviş Aynacı'nın talimatları doğrultusunda yürütüldü. Belediye, "Her Gün Bir Mahalle" sloganıyla başlattığı harekete devam ettiğini vurguladı. Mahalle sakinleri; düzen, temizlik ve eksikliklerin hızla giderilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek yapılan çalışmaya olumlu geri dönüş verdi.

Belediye ekipleri, yürütülen kapsamlı temizlik hareketinin düzenli aralıklarla tekrarlanacağını ve eksikliklerin takip edileceğini bildirerek, vatandaşların daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevrede yaşamaları için çalışmaları sürdüreceklerini açıkladı.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN BELEDİYESİ, "HER GÜN BİR MAHALLE" SLOGANIYLA BAŞLATTIĞI MAHALLE BAZLI DETAYLI TEMİZLİK ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA BUGÜNKÜ ROTASINI BAĞLARÜSTÜ MAHALLESİ’NE ÇEVİRDİ.