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Bolvadin'de iki öğrenci daha icazet belgesi aldı

Bolvadin'de Sultan Carullah Erkek Kur'an Kursu'nda hafızlığını tamamlayan iki öğrenciye icazet belgeleri düzenlenen törende verildi.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:59

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Bolvadin'de iki öğrenci daha icazet belgesi aldı

Bolvadin'de iki öğrenci daha icazet belgesi aldı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde faaliyet gösteren Sultan Carullah Erkek Kur'an Kursu'nda eğitımlarını tamamlayarak hafızlık belgesi almaya hak kazanan iki öğrenci için tören düzenlendi. Belgeler, Bolvadin İlçe Müftüsü Resul Arıcı tarafından takdim edildi.

tören ve belge takdimi:

Tören, Bolvadin İlçe Müftülüğüne bağlı kursun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İcazet belgeleri, kurs yetkilileri ve ailelerin hazır bulunduğu programda öğrencilerin başarısını tescilleyen resmi belge olarak öğrencilere sunuldu.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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