Bolvadin'de öğrencilere uygulamalı tarım eğitimiyle mesleki beceri kazandırılıyor

Bolvadin'de uygulamalı tarım eğitimi denetlendi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde, tarım alanında eğitim gören öğrencilerin saha çalışmaları Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yerinde incelendi. Ziyaret kapsamında okulun serası ve açık alan uygulamaları hakkında yetkililerden bilgi alındı.

ziyaretin kapsamı:

İncelemelerde toprak hazırlığı, sulama sistemi kurulumu, sıra arası ve sıra üzeri dikim mesafelerinin belirlenmesi gibi temel uygulamalar değerlendirildi. Ayrıca okul serasında yürütülen çalışmalarda kıvırcık marul fidelerinin dikimi ve fidelere verilen can suyu gözlemlendi. Ekipler, uygulama adımlarının doğru sırayla ve teknik esaslara uygun yapılmasına dikkat çekti.

eğitimin hedefleri ve önemi:

Ziyarette, teorik bilgilerin uygulamalı çalışmalarla pekiştirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Yetkililer, gençlerin tarım sektörüne yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinin sürdürülebilir tarımsal üretime ve yerel tarım ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağını belirtti. Uygulamalı eğitimin öğrencilerin mesleki vizyonunu genişlettiği ve sahada karşılaşılan sorunlara pratik çözümler üretebilme becerisi kazandırdığı ifade edildi.

Okul ve İlçe Müdürlüğü yetkilileri, benzer saha çalışmalarıyla öğrencilerin üretime katılımının artırılmasının hedeflendiğini ve uygulamalı eğitimin sürekliliğinin sağlanmasının önem taşıdığını vurguladı.

AFYONKARAHİSAR’IN BOLVADİN İLÇESİNDE, TARIM ALANINDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN UYGULAMALI EĞİTİM FAALİYETLERİ VE OKUL SERASINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR YERİNDE İNCELENDİ.