Bolvadin'de öğrencilerle kütüphaneyi buluşturan ortak çalışma başlıyor

Ziyaretin odağı ve hedefler:

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş ve İlçe MEM Komisyonu, Bolvadin İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret ederek öğrencilerde okuma alışkanlığının kazandırılmasına yönelik ortak projeleri masaya yatırdı.

Kütüphane yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmede, ilçedeki çocuklar ve gençlerin kütüphane üyeliklerinin artırılması, kitap ödünç alma imkanlarından aktif şekilde faydalanmaları ve okuma kültürünün yaygınlaştırılması konuları ele alındı.

Planlanan çalışmalar ve uygulama:

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile Halk Kütüphanesi koordinesinde yürütülecek ortak çalışmaların detayları planlandı. Öğrencilerin ders dışı zamanlarını verimli geçirmeleri, kütüphane imkânlarından etkin şekilde yararlanmaları ve kitapla daha sık bir araya gelmelerini sağlayacak projeler üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda özellikle kütüphane üyeliğinin artırılması, öğrencilerin kitap ödünç alma imkanlarına erişimin kolaylaştırılması ve okuma etkinliklerinin düzenli hale getirilmesi üzerinde duruldu.

Beklentiler ve takip:

Taraflar, planlanan proje adımlarının uygulamaya geçirilmesi ve sonuçlarının izlenmesi konusunda iş birliği kararı aldı. Yapılacak çalışmaların ilçedeki okuma alışkanlığını güçlendirmesi ve kütüphane kullanımını artırması hedefleniyor.

Yetkililer, programların sürekliliği ve öğrencilerin erişilebilirliği üzerinde durarak ortak yürütülecek faaliyetlerin takip edileceğini ifade etti.

AFYONKARAHİSAR BOLVADİN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ MEHMET ALİ KELEŞ VE İLÇE MEM KOMİSYONU, BOLVADİN İLÇE HALK KÜTÜPHANESİNİ ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİLERDE OKUMA ALIŞKANLIĞININ KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ORTAK PROJELERİ MASAYA YATIRDI.